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IMA BURNU PROŠLOST

Tottenham se brzo riješio love od Vuškovića! Pao je rekord kluba za talijanskog veznjaka

Piše Issa Kralj,
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Tottenham se brzo riješio love od Vuškovića! Pao je rekord kluba za talijanskog veznjaka
Foto: IMAGO/Dennis Goodwin/IMAGOSPORT
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Tottenham će za veznjaka izdvojiti čak 115 milijuna eura nakon što je Newcastle prethodno odbio ponudu 'spursa' vrijednu 93 milijuna eura. Tottenham je sada spreman platiti 108 milijuna eura

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Nakon što je poznati insajder Fabrizio Romano objavio kako Luka Vušković odlazi iz Tottenhama te karijeru nastavlja u Brightonu, stigla je još jedna vijest za 'spurse'. Kako navodi isti izvor, Tottenham je već doveo novo pojačanje u svoje redove. Riječ je o Talijanu Sandru Tonaliju, veznjaku Newcastlea. 

Tottenham će za veznjaka izdvojiti čak 115 milijuna eura nakon što je Newcastle prethodno odbio ponudu 'spursa' vrijednu 93 milijuna eura. Tottenham je sada spreman platiti 108 milijuna eura, uz skoro 9 milijuna eura bonusa. Tonali je u sezoni 2023./24. odradio višemjesečnu suspenziju nakon što je bio uključen u ilegalnu kladioničarsku mrežu u Italiji.

Spursi su sada spremni drugi put ovog tjedna srušiti vlastiti rekord u visini odštete kako bi doveli Tonalija, nakon što su već postigli dogovor s West Hamom vrijedan 85 milijuna funti za veznog igrača Mateusa Fernandesa.

Tonali je u dresu Newcastlea nastupio 79 puta, pet puta je tresao protivničku mrežu te ima jednu asistenciju. Nastupa i za talijansku reprezentaciju s kojom nije izborio nastup na Svjetskom prvenstvu. Na putu do Mundijala, Bosna i Hercegovina bila je bolja u raspucavanju penala, a Tonali je bio jedini izvođač koji je realizirao penal u dresu 'azzura'. 

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