Obavijesti

Sport

Komentari 1
DRASTIČNA KLAUZULA

Tottenham se pripremio: Evo što prijeti igračima ako ispadnu

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: < 1 min
Tottenham se pripremio: Evo što prijeti igračima ako ispadnu
2
Foto: Andrew Couldridge/REUTERS

Ni Tudor, zasad, nije donio promjenu u Tottenhamu. Izgubio je u prve dvije utakmice na klupi protiv Arsenala te Fulhama i sad je svakome jasno kako postoji ozbiljan rizik da Spursi možda ispadnu u Championship

Admiral

Situacija u Tottenhamu je kritična. Spursi se nalaze tek na 16. mjestu Premier lige i to sa samo četiri boda prednosti od zone ispadanja. Londonski prvoligaš nije pobijedio u domaćim natjecanjima (Premier liga, FA kup, Carabao kup) u 2026. godini, a cijenu loših rezultata platio je bivši trener Thomas Frank, kojeg je naslijedio hrvatski stručnjak Igor Tudor.

Ipak, ni Tudor, zasad, nije donio promjenu u Tottenhamu. Izgubio je u prve dvije utakmice na klupi protiv Arsenala te Fulhama i sad je svakome jasno kako postoji ozbiljan rizik da Spursi možda ispadnu u Championship, ponajviše zato što je West Ham ulovio formu te osvojio osam bodova u zadnjih šest ligaških utakmica.

Premier League - Fulham v Tottenham Hotspur
Foto: Andrew Couldridge/REUTERS

Do kraja prvenstva ostalo je još 10 kola, a The Athletic je otkrio drastične mjere koje prijete nogometašima Tottenhama u slučaju ispadanja u drugu ligu. Naime, većina igrača prve momčadi ima ugovore koji sadrže klauzulu o automatskom smanjenju plaće za otprilike 50 posto u slučaju ispadanja u niži rang.

Za to se u rujnu pobrinuo bivši "gazda" Spursa, Daniel Levy, koji je prošle jeseni napustio mjesto izvršnog predsjednika. Time Tottenham ima barem neku financijsku zaštitu u slučaju ispadanja, a Tudor i njegova momčad u četvrtak će ugostiti Crystal Palace u novom kolu Premier lige.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Suprug 25 godina starije hrvatske glumice čeka Dinamo. Vjenčali su se u tajnosti u Africi
LJUBAV NEMA GRANICA

FOTO Suprug 25 godina starije hrvatske glumice čeka Dinamo. Vjenčali su se u tajnosti u Africi

Nigerijac Makuochukwu Noble Goziembah (24), odnosno Mak Noble, s Kurilovcem u srijedu igra četvrtfinale Kupa protiv Dinama! Javnost ga poznaje po braku s glumicom Petrom Dugandžić koja je 25 godina starija od njega
Fjodor izjavio da Cro Cop laže o moždanom: Nije imao ništa takvo, uskoro ulazimo u ring
OKRŠAJ LEGENDI

Fjodor izjavio da Cro Cop laže o moždanom: Nije imao ništa takvo, uskoro ulazimo u ring

O mogućem revanšu počelo se govoriti još prošle godine, kada je Jemjeljanenjko otkrio da su postojali planovi za borbu u Japanu prema boksačkim pravilima
FOTO Bivši hajdukovac opet je u HNL-u, ona mu je osvojila srce
SJAJAN PAR

FOTO Bivši hajdukovac opet je u HNL-u, ona mu je osvojila srce

Nogometaš Tonio Teklić (26) ima cilj ostaviti Osijek u HNL-u, a s njim je stigla i Nika Manojlović (24). O njoj se jako malo zna u javnosti, ne izlaže se previše medijima

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026