Tottenham se pripremio: Evo što prijeti igračima ako ispadnu

Situacija u Tottenhamu je kritična. Spursi se nalaze tek na 16. mjestu Premier lige i to sa samo četiri boda prednosti od zone ispadanja. Londonski prvoligaš nije pobijedio u domaćim natjecanjima (Premier liga, FA kup, Carabao kup) u 2026. godini, a cijenu loših rezultata platio je bivši trener Thomas Frank, kojeg je naslijedio hrvatski stručnjak Igor Tudor.

Ipak, ni Tudor, zasad, nije donio promjenu u Tottenhamu. Izgubio je u prve dvije utakmice na klupi protiv Arsenala te Fulhama i sad je svakome jasno kako postoji ozbiljan rizik da Spursi možda ispadnu u Championship, ponajviše zato što je West Ham ulovio formu te osvojio osam bodova u zadnjih šest ligaških utakmica.

Foto: Andrew Couldridge/REUTERS

Do kraja prvenstva ostalo je još 10 kola, a The Athletic je otkrio drastične mjere koje prijete nogometašima Tottenhama u slučaju ispadanja u drugu ligu. Naime, većina igrača prve momčadi ima ugovore koji sadrže klauzulu o automatskom smanjenju plaće za otprilike 50 posto u slučaju ispadanja u niži rang.

Za to se u rujnu pobrinuo bivši "gazda" Spursa, Daniel Levy, koji je prošle jeseni napustio mjesto izvršnog predsjednika. Time Tottenham ima barem neku financijsku zaštitu u slučaju ispadanja, a Tudor i njegova momčad u četvrtak će ugostiti Crystal Palace u novom kolu Premier lige.