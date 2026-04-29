Tottenhamu 'gori pod petama', a izbacuje suradnju s - Peppom Pig! Navijači u potpunom šoku

Tottenham na rubu ispadanja iz Premier lige lansirao kolekciju s Peppa Pig! Navijači bijesni, društvene mreže pune su komentara i šala na račun momčadi iz Londona
Tottenham proživljava jednu od najtežih sezona u novijoj povijesti. Dok se momčad grčevito bori za ostanak u Premier ligi, uprava kluba povukla je bizaran potez i lansirala novu liniju proizvoda u suradnji s popularnim dječjim crtićem Peppa Pig, što je izazvalo lavinu podsmjeha na društvenim mrežama.
Tottenham se trenutačno nalazi na 18. mjestu ljestvice, u zoni ispadanja i dva boda udaljen od sigurne zone, a do kraja prvenstva ostale su još samo četiri utakmice. Mnogi navijači i analitičari smatraju da je klub postao jedan od glavnih kandidata za ispadanje.
U jeku najveće krize, klupska trgovina predstavila je kolekciju "Spurs x Peppa Pig", koja uključuje kape, ruksake i šalove s likovima popularnog crtića. Iako ovo nije prva suradnja kluba i poznatog brenda, vrijeme objave razbjesnilo je navijače koji smatraju da bi fokus kluba trebao biti isključivo na spašavanju sezone, a ne na komercijalnim projektima.
Očekivano, suparnički navijači jedva su dočekali priliku za ruganje.. Društvene mreže preplavili su ironični komentari.
- Ne brinite, navijači Spursa. Klub vam je možda na rubu ispadanja, ali barem ste dobili novu kolekciju s Peppom Pig
- Treba im novac, televizijska prava u drugoj ligi nisu ni približno tako dobra.
- Na rubu smo ispadanja, a barem imamo robu s Peppom Pig da se pokažemo - stoji u jednoj od objava razočaranog navijača Tottenhama.
- Je li ovo realno?
- Može li njen brat Goerge igrati u veznom redu?
- Loša odluka za Peppu
- Dajte njenom tati da nas vodi do kraja sezone
