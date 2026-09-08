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Totti ima novi posao. Postao je savjetnik - košarkaškog kluba?!

Piše HINA,
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Totti ima novi posao. Postao je savjetnik - košarkaškog kluba?!
Foto: LaPresse/SIPA USA
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Totti šokirao Rim: nogometnu legendu uvukli u novi košarkaški projekt Maxime Rome, a ambicije su ogromne i ciljaju NBA Europe

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Legendarni kapetan nogometaša Rome, Francesco Totti, postao je savjetnik u novom i ambicoznom rimskom košarkaškom klubu Maximi Romi.

Totti, koji je svih svojih 25 godina igračke karijere proveo u Romi, a s reprezentacijom Italije je 2006. godine osvojio naslov svjetskog prvaka, odbio je sve dužnosti koje mu je ponudio predsjednik Talijanskog nogometnog saveza (FIGC) Giovanni Malago te se odlučio za avanturu u sportu u kojem se nije nikada natjecao.

CALCIO - Serie A - AS Roma vs Cagliari Calcio
Foto: IPA/SIPA USA

"Imao sam nekoliko ponuda iz nogometnog svijeta, ali niti jedna me nije u potpunosti uvjerila. S druge strane Paul Matiasic (vlasnik i predsjednik Maxime Rome) je bio izravniji i uvjerljiviji. Malo mi je čudno biti u ovoj ulozi jer dolazim iz drugačijeg svijeta, ali Paulu je trebalo samo 10 minuta da me uvjeri kako sam potreban i vrijedan dio projekta", rekao je Totti.

"On nije ambasador ili slavna figura: on je stvarni dio našeg projekta. Ne šalim se kada kažem kako je on naš kapetan, jer poznaje Rim bolje od svih nas", kazao je Paul Matiasic, američko-talijanski biznismen koji je otkupio Brescijinu licencu pa će stoga Maxima Roma već u svojoj prvoj sezoni koja počinje za manje od tri tjedna igrati u prvoj talijanskoj ligi.

Glavni talijanski grad od 2020. godine nije imao košarkaškog prvoligaša, a ove će sezone imati dva jer će se u društvu najbojih natjecati i BC Roma, koje je jedan od suvlasnika i slovenska superzvijezda Luka Dončić.

Konačna ambicija oba rimska kluba je sudjelovanje u NBA Europe s obzirom da je Rim jedan od 12 europskih gradova u kojima NBA želi imati klub kada to natjecanje ugleda svjetlo dana u jesen 2027., zajedno s Parizom, Lyonom, Londonom, Berlinom, Madridom, Barcelonom, ​​Milanom, Manchesterom, Muenchenom, Atenom i Istanbulom.

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