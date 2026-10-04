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Tragedija na Jadranu: Sucu (22) pozlilo usred utakmice, umro je

Piše 24sata,
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Tragedija na Jadranu: Sucu (22) pozlilo usred utakmice, umro je
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL (ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA)
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Šok u košarci: 22-godišnji sudac Branko Šarić srušio se na utakmici u Tivtu i preminuo unatoč brzoj pomoći liječnika

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Velika tuga potresla je regionalnu košarku nakon nezapamćene tragedije u susjednoj Crnoj Gori. Branko Šarić, perspektivni 22-godišnji košarkaški sudac, iznenada je preminuo. Njemu je pozlilo tijekom prijateljskog susreta u Tivtu, a njegovo srce nije izdržalo unatoč brzoj reakciji liječnika.

Tragedija se dogodila u nedjelju tijekom prijateljske utakmice između momčadi Teodo i Vukova. Mladiću je iznenada pozlilo na terenu te se srušio. Prisutni su odmah shvatili ozbiljnost situacije i priskočili u pomoć nesretnom sucu.

Među prvima je reagirao fizioterapeut tivatskog kluba Boris Knežević. On je Šariću na parketu pružao prvu pomoć i pokušavao ga održati na životu sve do dolaska hitne medicinske službe. Hitna pomoć potom je mladog suca hitno prevezla u obližnju bolnicu u Kotoru. U bolnici su liječnici pokušali učiniti sve što je bilo moguće, ali njegovo stanje se nije uspjelo stabilizirati. Srce mladog Šarića prestalo je kucati nedugo nakon dolaska u bolnicu.

Pokojni Branko Šarić nalazio se na službenoj listi sudaca za natjecanja pod okriljem Košarkaškog saveza Crne Gore. Košarkaška javnost smatrala ga je jednim od najperspektivnijih mladih djelitelja pravde u tamošnjem sportu.

*uz korištenje AI-ja

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