Tragedija u Gani. Ubijen je igrač u oružanom napadu na autobus
Ganski nogometni savez (GFA) objavio je kako je krilni igrač tamošnjeg prvoligaša Berekum Chelseaja, 20-godišnji Dominic Frimpong ubijen u oružanom napadu na klupski autobus prilikom povratka s gostovanja kod Samertexa.
Napadači su zapucali na autobus kada se ovaj pokušao okrenuti i pobjeći im, a jedan od metaka je pogodio nesretnog mladića u glavu koji je zatim umro u bolnici.
- Ganski nogometni savez u istinskom je šoku i dubokoj žalosti saznao za vijest o smrti Dominica Frimponga iz Berekum Chelseaja. Incident je šokirao čitavu nogometnu zajednicu. Savez izražava iskrenu sućut obitelji preminulog, njegovim suigračima, osoblju i čitavom klubu u ovom teškom razdoblju, objavio je nogometni savez Gane.
