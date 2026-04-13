POČIVAO U MIRU

Tragedija u Gani. Ubijen je igrač u oružanom napadu na autobus

Piše HINA,
Foto: Screenshot/Berekum Chelsea

Užasne scene dogodile su se u Gani! Mladi nogometaš Dominic Frimpong ubijen je u oružanom napadu na klupski autobus. Nogometna zajednica je u šoku, a Ganski nogometni savez izrazio je sućut obitelji

Ganski nogometni savez (GFA) objavio je kako je krilni igrač tamošnjeg prvoligaša Berekum Chelseaja, 20-godišnji Dominic Frimpong ubijen u oružanom napadu na klupski autobus prilikom povratka s gostovanja kod Samertexa.

Napadači su zapucali na autobus kada se ovaj pokušao okrenuti i pobjeći im, a jedan od metaka je pogodio nesretnog mladića u glavu koji je zatim umro u bolnici.

- Ganski nogometni savez u istinskom je šoku i dubokoj žalosti saznao za vijest o smrti Dominica ​Frimponga iz Berekum Chelseaja. Incident je šokirao čitavu nogometnu zajednicu. Savez izražava iskrenu sućut obitelji preminulog, njegovim suigračima, osoblju i čitavom klubu u ovom teškom razdoblju, objavio je nogometni savez Gane.

