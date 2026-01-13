Tragedija u Italiji: Zaštitar se smrznuo do smrti na gradilištu za Zimske olimpijske igre

Samo četiri tjedna uoči početka Zimskih olimpijskih igara Milano Cortina 2026., svečanu atmosferu u talijanskim Alpama zasjenila je tragična vijest. Pietro Zantonini, 55-godišnji zaštitar, preminuo je tijekom noćne smjene na jednom od gradilišta u Cortini d'Ampezzo. Njegova smrt, u teškim zimskim uvjetima, pokrenula je lavinu reakcija i otvorila ozbiljna pitanja o sigurnosti radnika angažiranih na pripremi najvećeg svjetskog zimskog sportskog događaja.

Tragedija se dogodila u noći između sedmog i osmog siječnja, oko dva sata ujutro, no vijest je u javnost dospjela tek nekoliko dana kasnije. Zantonini je radio dvanaestosatnu noćnu smjenu osiguravajući gradilište u blizini buduće olimpijske ledene dvorane. Te su noći temperature u Cortini pale na brutalnih -12 stupnjeva Celzijevih.

Foto: CLAUDIA GRECO/REUTERS

Prema informacijama koje su prikupili istražitelji, Zantonini je svakih dva sata morao napuštati grijanu stražarsku kućicu kako bi obišao gradilište. Neposredno prije svog posljednjeg obilaska, požalio se kolegama da se ne osjeća dobro.

Nedugo zatim, srušio se u snijegu. Hitne službe i prvi izvještaji organizatora navode da je uzrok smrti bio srčani udar, klasificirajući slučaj kao prirodnu smrt. Međutim, okolnosti pod kojima se sve dogodilo potaknule su njegovu obitelj i talijanske vlasti da zatraže potpunu istragu.

Obitelj traži istinu, ministar naložio istragu

Smrt Pietra Zantoninija nije prošla bez odjeka. Njegova supruga podnijela je prijavu karabinijerima, a obitelj inzistira na potpunom rasvjetljavanju incidenta. Prema njihovim tvrdnjama, Zantonini se i ranije žalio na teške radne uvjete, što cijelom slučaju daje novu dimenziju.

Na vijest je oštro reagirao i talijanski ministar infrastrukture Matteo Salvini, koji je zatražio "potpunu i rigoroznu istragu", naglasivši kako sigurnost radnika mora biti apsolutni prioritet.

Foto: CLAUDIA GRECO/REUTERS

Da se slučaj istražuje, potvrdila je i Andrea Varnier, izvršna direktorica Fondacije Milano Cortina 2026. Dodatnu složenost istrazi daje činjenica da gradilište na kojem je Zantonini radio nije bilo pod izravnim nadzorom tvrtke Simico, državne korporacije odgovorne za većinu olimpijske infrastrukture.