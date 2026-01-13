Obavijesti

Sport

Komentari 0
TRAGIČNA SMRT

Tragedija u Italiji: Zaštitar se smrznuo do smrti na gradilištu za Zimske olimpijske igre

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: 2 min
Tragedija u Italiji: Zaštitar se smrznuo do smrti na gradilištu za Zimske olimpijske igre
2
Foto: CLAUDIA GRECO/REUTERS

Hitne službe i prvi izvještaji organizatora navode da je uzrok smrti bio srčani udar, klasificirajući slučaj kao prirodnu smrt. Međutim, okolnosti su potaknule obitelj da zatraži istragu

Admiral

Samo četiri tjedna uoči početka Zimskih olimpijskih igara Milano Cortina 2026., svečanu atmosferu u talijanskim Alpama zasjenila je tragična vijest. Pietro Zantonini, 55-godišnji zaštitar, preminuo je tijekom noćne smjene na jednom od gradilišta u Cortini d'Ampezzo. Njegova smrt, u teškim zimskim uvjetima, pokrenula je lavinu reakcija i otvorila ozbiljna pitanja o sigurnosti radnika angažiranih na pripremi najvećeg svjetskog zimskog sportskog događaja.

Tragedija se dogodila u noći između sedmog i osmog siječnja, oko dva sata ujutro, no vijest je u javnost dospjela tek nekoliko dana kasnije. Zantonini je radio dvanaestosatnu noćnu smjenu osiguravajući gradilište u blizini buduće olimpijske ledene dvorane. Te su noći temperature u Cortini pale na brutalnih -12 stupnjeva Celzijevih.

FILE PHOTO: A general view shows the Olympics rings on the Cortina Curling Olympic Stadium
Foto: CLAUDIA GRECO/REUTERS

Prema informacijama koje su prikupili istražitelji, Zantonini je svakih dva sata morao napuštati grijanu stražarsku kućicu kako bi obišao gradilište. Neposredno prije svog posljednjeg obilaska, požalio se kolegama da se ne osjeća dobro.

Nedugo zatim, srušio se u snijegu. Hitne službe i prvi izvještaji organizatora navode da je uzrok smrti bio srčani udar, klasificirajući slučaj kao prirodnu smrt. Međutim, okolnosti pod kojima se sve dogodilo potaknule su njegovu obitelj i talijanske vlasti da zatraže potpunu istragu.

Obitelj traži istinu, ministar naložio istragu

Smrt Pietra Zantoninija nije prošla bez odjeka. Njegova supruga podnijela je prijavu karabinijerima, a obitelj inzistira na potpunom rasvjetljavanju incidenta. Prema njihovim tvrdnjama, Zantonini se i ranije žalio na teške radne uvjete, što cijelom slučaju daje novu dimenziju.

Na vijest je oštro reagirao i talijanski ministar infrastrukture Matteo Salvini, koji je zatražio "potpunu i rigoroznu istragu", naglasivši kako sigurnost radnika mora biti apsolutni prioritet.

100 days to go until Milano-Cortina 2026 Winter Olympics
Foto: CLAUDIA GRECO/REUTERS

Da se slučaj istražuje, potvrdila je i Andrea Varnier, izvršna direktorica Fondacije Milano Cortina 2026. Dodatnu složenost istrazi daje činjenica da gradilište na kojem je Zantonini radio nije bilo pod izravnim nadzorom tvrtke Simico, državne korporacije odgovorne za većinu olimpijske infrastrukture.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Tko je Zubčićeva zaručnica Ana? 'Ne želim da me djevojka ispituje zašto nisam kod kuće'
ZALJUBLJENI PAR

FOTO Tko je Zubčićeva zaručnica Ana? 'Ne želim da me djevojka ispituje zašto nisam kod kuće'

Zubčić je oduvijek bio tajanstven kada je riječ o djevojci Ani Vukoji, tek tu i tamo objavi zajedničku fotografiju na društvenim mrežama. Ona je trenirala ritmičku gimnastiku i završila Kineziološki fakultet u Zagrebu, a Filipa zna podržati i na utrkama.
UŽIVO Transferi: Spursi 'ukrali' transfer drugom Premierligašu
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Spursi 'ukrali' transfer drugom Premierligašu

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Ako će sve biti kao i prošle godine, rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
FOTO Olimpijka iz Splita postala je učiteljica, a srce joj je ukrao odbojkaš koji igra za Hrvatsku
RANO MORALA U MIROVINU

FOTO Olimpijka iz Splita postala je učiteljica, a srce joj je ukrao odbojkaš koji igra za Hrvatsku

Ana Đerek, bivša olimpijska gimnastičarka, zamijenila je sportsku opremu školskom pločom! Nakon ozljeda i medalja, sada uči djecu engleski jezik u Splitu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026