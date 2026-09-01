Obavijesti

Sport

TUŽNA VIJEST

Tragično preminuo bivši golman HMNK Rijeke. Oprostio se i klub

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Tragično preminuo bivši golman HMNK Rijeke. Oprostio se i klub
Foto: NK Cres
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Branio je i za Malonogometni klub Rijeku, a tijekom karijere nastupao je i za Krk, Naprijed iz Hreljina, Maksimir, Trnje, Vihor iz Baške, Mrkoplje i Cres

Admiral

Tužna vijest u ponedjeljak je pogodila riječki nogomet. U 34. godini iznenada je preminuo Antonio Grlj, koji je tijekom karijere branio za brojne klubove s Kvarnera. 

Branio je i za Malonogometni klub Rijeku, a tijekom karijere nastupao je i za Krk, Naprijed iz Hreljina, Maksimir, Trnje, Vihor iz Baške, Mrkoplje i Cres. Od njega se emotivnom porukom oprostio Cres, čije je boje donedavno branio.

"Naš prijatelj, suigrač i golman, a ponajviše veliki prijatelj našeg kluba koji je volio svim srcem, Antonio Grlj, tragično je preminuo sinoć u 34. godini života. Antonio je prije svega bio naš veliki prijatelj i dobar čovjek. U svlačionici nas je uvijek znao nasmijati, a kada je bilo potrebno, uvijek je bio tu za nas, kao suigrač, prijatelj i podrška, napisali su iz kluba i dodali...

"Za naš klub davao je cijeloga sebe. Bio je uz NK Cres u dobrim i teškim trenucima, iskreno i od srca, i upravo ćemo ga takvog zauvijek pamtiti. NK Cres ovim putem izražava iskrenu i duboku sućut njegovoj obitelji, prijateljima i svim najmilijima."

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
UŽIVO Transferi: Prijelazni rok završava u svim Ligama petice! Kovač dobio zanimljivog igrača
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Prijelazni rok završava u svim Ligama petice! Kovač dobio zanimljivog igrača

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje do 7. rujna, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna
FOTO Ovo je Messijev dom u Miamiju od 10 mil. €: Pogled od kojeg zastaje dah, sve za party
ČISTI LUKSUZ

FOTO Ovo je Messijev dom u Miamiju od 10 mil. €: Pogled od kojeg zastaje dah, sve za party

Leo Messi od ljeta 2023. godine igra u Inter Miamiju, a svojoj obitelji osigurao je idiličan život i apsolutni mir kupnjom luksuzne vile u kojoj imaju sve što požele
Raspored HNL-a i Europe. Kad i gdje igraju Dinamo i Hajduk?
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored HNL-a i Europe. Kad i gdje igraju Dinamo i Hajduk?

Prvi "vječni derbi" igra se sredinom listopada. Dinamo očekuje novi nastup u ligaškoj fazi Europske lige, Hajduk nastupa u Konferencijskoj

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026