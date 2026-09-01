Tragično preminuo bivši golman HMNK Rijeke. Oprostio se i klub

Tužna vijest u ponedjeljak je pogodila riječki nogomet. U 34. godini iznenada je preminuo Antonio Grlj, koji je tijekom karijere branio za brojne klubove s Kvarnera.

Branio je i za Malonogometni klub Rijeku, a tijekom karijere nastupao je i za Krk, Naprijed iz Hreljina, Maksimir, Trnje, Vihor iz Baške, Mrkoplje i Cres. Od njega se emotivnom porukom oprostio Cres, čije je boje donedavno branio.

"Naš prijatelj, suigrač i golman, a ponajviše veliki prijatelj našeg kluba koji je volio svim srcem, Antonio Grlj, tragično je preminuo sinoć u 34. godini života. Antonio je prije svega bio naš veliki prijatelj i dobar čovjek. U svlačionici nas je uvijek znao nasmijati, a kada je bilo potrebno, uvijek je bio tu za nas, kao suigrač, prijatelj i podrška, napisali su iz kluba i dodali...

"Za naš klub davao je cijeloga sebe. Bio je uz NK Cres u dobrim i teškim trenucima, iskreno i od srca, i upravo ćemo ga takvog zauvijek pamtiti. NK Cres ovim putem izražava iskrenu i duboku sućut njegovoj obitelji, prijateljima i svim najmilijima."