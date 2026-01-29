Tragikomičan trenutak slavlja Benfice. Što to radi pomoćnik?!

U noći povijesnog gola u Ligi prvaka i čistih nogometnih emocija, bizaran trenutak tijekom slavlja gola Benfice protiv Real Madrida 4-2 postao je apsolutni hit na društvenim mrežama. Snimka na kojoj pomoćni trener uklizavanjem ruši vlastitog igrača usred euforije proširila se internetom.

Mourinho režirao čudo, a pomoćnik ukrao šou

Igrala se dramatična utakmica zadnjeg kola elitnog natjecnaja između Benfice i Real Madrida. Portugalskoj momčadi trebala je pobjeda s dva gola razlike za prolazak dalje, a u 98. minuti rezultat je bio 3-2, što im nije bilo dovoljno. Tada je na scenu stupio José Mourinho. Poslao je golmana Anatolija Trubina u suparnički šesnaesterac za posljednji slobodan udarac.

Ono što je uslijedilo ušlo je u nogometnu povijest. Ukrajinski golman (24) zabio je svoj prvi profesionalni gol u karijeri, i to glavom, za konačnih 4-2 i prolazak Benfice. Dok je Mourinho trčao uz aut-liniju slaveći kao u najboljim danima, na terenu je nastao kaos. Igrači su stvorili hrpu slaveći nevjerojatan podvig, a tada se dogodio trenutak koji je postao viralan. Jedan od pomoćnih trenera, vjerojatno ponesen adrenalinom, zaletio se prema igračima i uklizao u njih na način koji je neodoljivo podsjećao na start s dvije noge za izravni crveni karton, pokosivši pritom jednog od igrača.

POGLEDAJTE VIDEO:

"Čisti crveni" ili samo proklizavanje?

Komentari su, kao i obično, bili mješavina humora, sarkazma i ozbiljnih teorija. Jedan od najpopularnijih ponudio je jednostavno objašnjenje:

"Vjerojatno samo kazna za krivo dodavanje u 23. minuti. Razumno."

Drugi su se uključili u raspravu kao da se radi o pravoj sudačkoj odluci.

​"Mislim, pa to je crveni karton, sigurno", napisao je jedan korisnik.

Brzo je stigao i sarkastičan odgovor u stilu britanskih nogometnih fanova:

"Čist start, prijatelju. Sudac je slijep ako išta svira."

Mnogi su ipak vjerovali da se radilo o nesretnom slučaju, pogotovo jer je utakmica igrana po jakoj kiši. "Jadnik se definitivno poskliznuo", glasio je jedan komentar, dok je drugi dodao: "Nošenje običnih tenisica na mokrom nogometnom terenu je stvarno riskantno". Naravno, rasprava nije mogla proći bez klasičnih internetskih šala, od "Vjerovali ili ne, ravno u zatvor" do neizbježnih komentara kako je "opet pokraden Real Madrid" i da je trebao biti "penal za Real".

Bilo da se radilo o nespretnom proklizavanju na mokrom terenu ili najčudnijem načinu proslave, ovaj je trenutak savršeno zaokružio kaotičnu nogometnu noć. Postao je urnebesna fusnota jedne od onih utakmica koje se pamte godinama.