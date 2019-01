Transfer bomba! Atiemwen iz Gorice novi je igrač Dinama?!

Dinamo je kupio najboljeg strijelca HNL-a Komnena Andrića, a stiže i ponajbolji igrač lige i jesenski hit - Iyayi Believe Atiemwen! Trebao bi za dan-dva (možda i na 23. rođendan, koji slavi 24. siječnja) riješiti papirologiju pa potpisati višegodišnji ugovor s Dinamom.

Gorica bi za popularnog Belog trebala inkasirati dva milijuna eura, a još nije odlučeno hoće li Atiemwen (22) do ljeta ostati u Gorici ili odmah otići u Maksimir.

- Gledajte, Atiemwen je daleko najbolji igrač lige. To ne govorim kako bih sad pričao bajke o svom igraču nego doista tako mislim. A možete samo zamisliti kako bi izgledao uz još bolje suigrače - rekao nam je trener Gorice Sergej Jakirović pa dodao:

- Da, iz Dinama su me nekoliko puta pitali za mišljenje o njemu, ali on je i dalje tu, trenira s nama. Za mene bi kao za trenera bila najbolja opcija kad bi on potpisao za Dinamo, a onda ostao s nama do kraja sezone.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Beli je čudo

Pregovori Dinama i Gorice intenzivirali su se, sve se radi u velikoj tajnosti, ali je i sve izvjesnije kako će Beli vrlo brzo staviti potpis na ugovor s “modrima”. U 17 je prvenstvenih utakmica ove sezone postigao sedam golova, uz četiri asistencije.

A što je Bjelici vrlo važno - može igrati na nekoliko pozicija.

- Atiemwen bi bio savršeno pojačanje za Dinamo, a u Dinamovu sustavu 4-1-4-1 može funkcionirati na svim prednjim pozicijama: na oba krila, biti napadač, a u posljednjem jesenskom kolu vrhunski je igrao i zadnjeg veznog - dodaje Jakirović.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Odobrio Bjelica

Dinamo bi tako već ove zime pronašao zamjenu za Olma, jer teško da će mladi Španjolac i u sezonu 2019/20. ući kao igrač Dinama. Zagrepčani na njemu planiraju zaraditi 15-20 milijuna eura.

Nenad Bjelica želi Belog, odobrio je dolazak nigerijskog nogometaša, svjestan kako mu u momčadi treba jedan takav univerzalac. Kako sad stvari stoje, treba očekivati Atiemwena u Dinamu.

I onda vidjeti hoće li Nigerijac u Maksimir sletjeti odmah ili tek na ljeto...