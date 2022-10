Transfer bomba: S Hrvatskom je osvojio srebro u Rusiji, a sada će besplatno zaigrati za Jarun

Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL

Bivši hrvatski reprezentativac Filip Bradarić (30) je na pragu senzacionalnog transfera! U postupku je angažman kojem se malo tko mogao nadati: Bradarić je pred dolaskom u NK Jarun, u drugi rang hrvatskog nogometa. POGLEDAJTE VIDEO: I ne samo to, kako sada stvari stoje osvajač svjetskog srebra s hrvatskom nogometnom reprezentacijom u Jarun bi trebao stići vrlo brzo gdje bi igrao potpuno besplatno. To je, naravno, situacija do zimskog prijelaznog roka. A sam Bradarić potvrdio je navode za sportnews.hr. - Da, imam volju odigrati za momčad koju vode ovi ljudi. Dva mjeseca do zimskog prijelaznog roka ne planiram ništa i odigrat ću bez ikakvih financijskih uvjeta, mislim da će ženi i djeci isto odgovarati boravak u Zagrebu - rekao je donedavni igrač Al-Ahlija, koji je trenutno bez profesionalnog angažmana. Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL Iako su se pojavile informacije da bi mogao stići u Hajduk, to se za sada neće dogoditi. Barem ne do zime. Jer Bradarić je izjavio kako u HNL-u ne bi igrao za drugi klub osim Hajduka. U Hajduku je potekao, izgradio ime, igrao i za Rijeku pa Cagliari, Celtu Vigo, a sada je u elitnom razredu hrvatskog nogometa opcija samo splitska momčad. Što će se dogoditi na zimu tek ostaje vidjeti, no prema svemu sudeći, Bradarić će formu brusiti i održavati u Prvoj nogometnoj ligi.