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Transfer Dominika Kotarskog u Dinamo je na mrtvoj točki. 'Modri' razmatraju ostale opcije

Piše Hrvoje Tironi, Ivan Kužela,
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Transfer Dominika Kotarskog u Dinamo je na mrtvoj točki. 'Modri' razmatraju ostale opcije
SP 2026 Toronto: Hrvatska reprezentacija stigla u Toronto gdje su ih ispred hotela Omni King Edward dočekali navijači | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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Transfer hrvatskog reprezentativca Dominika Kotarskog u Dinamo zapinje zbog love. Kopenhagen traži više, a Modri ne žele preko mjere. Kotarski želi u Maksimir, ali Dinamo još važe i mogućnost povratka Livakovića

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Dolazak Dominika Kotarskog u Dinamo više nije tako blizu kao što je izgledao prije nekoliko dana. Iako je hrvatski reprezentativac željan povratka u Maksimir, a Kopenhagen mu je spreman otvoriti izlazna vrata, pregovori klubova trenutno su na mrtvoj točki. U Dinamu još nisu sigurni da je on najbolje rješenje, a kako ionako ne može braniti protiv Vikinga, iz kluba s Maksimira odlučili su razmotriti i ostale opcije. 

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Luka Vušković i Dominik Kotarski na konferenciji za medije hrvatske nogometne reprezentacije VIDEO
Luka Vušković i Dominik Kotarski na konferenciji za medije hrvatske nogometne reprezentacije | Video: 24sata/Goran Kovačić/Pixsell

U Kopenhagenu su se u međuvremenu već pripremili za život bez Kotarskog. Klub je dogovorio dolazak Dianta Ramaja iz Borussije Dortmund, koji bi trebao postati nova jedinica. Kotarski bi tako mogao odraditi još jednu europsku utakmicu, a nakon toga bi Ramaj preuzeo njegovo mjesto. To bi moglo odgovarati i Dinamu jer Kotarski zbog nastupa za Kopenhagen ne bi mogao biti registriran za Viking, pa u Maksimiru nemaju potrebu donositi odluku preko noći.

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SP 2026 Philadelphia: Trening hrvatske nogometne reprezentacije na Sveucilistu Pennsylvania | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

'Modri' zato ponovno drže otvorenom i opciju Dominika Livakovića. Od hrvatskog reprezentativnog vratara nisu odustali, ali pregovori s Fenerbahčeom traju dulje nego što se očekivalo. Kotarski se pojavio kao vrlo ozbiljna alternativa i u jednom trenutku izgledalo je da će upravo njegov transfer biti najlakše realizirati. Sada je jasno da ni taj posao neće biti jednostavan.

Kotarski je pritom već pokazao koliko želi u Dinamo. No njegova želja zasad nije dovoljna da bi se transfer realizirao. Sve je još otvoreno, pa u ovom trenutku nije moguće reći da će Kotarski sigurno završiti u Dinamu.

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Komentari 8
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