Transfermarkt: Hajduk najveći favorit za dovođenje De Gee!

Pomalo nevjerojatan podatak pojavio se na uglednoj stranici Transfermarkt, koja se bavi statistikom i podacima o nogometašima, kao i njihovim transferima te vjerojatnostima mogućih transfera.

Upravo u potonjem segmentu, osvanuo je zaista nesvakidašnji postotak za dolazak Davida De Gee (32) u Hajduk. Da, pravac na Poljud iz Manchester Uniteda gdje je branio dobrih 12 godina.

Naravno, vjerojatnost treba uzeti s velikom dozom rezerve, no bitno je naglasiti da je postotak prvo bio 42%, zatim se popeo na 46%, a sada je već na 51%. Drugi po redu za dovođenje De Gee je saudijski Al Nassr našeg Marcela Brozovića i Cristiana Ronalda, čiji je koeficijent u laganom padu naspram Hajdukova.

Foto: Transfermarkt

Iako po engleskim kladionicama De Gea karijeru gotovo sigurno nastavlja u Saudijskoj Arabiji, Transfermarkt raspolaže drugačijim informacijama. Dugogodišnji golman španjolske reprezentacije nedavno je napustio Old Trafford gdje je tjedno zarađivao oko 400 tisuća funti, po nekim izvorima.

To je zaista ogroman novac koji Hajduk jednostavno nema. Određenu svotu može ponuditi, no za pretpostaviti je da je to daleko od De Geinih zahtjeva ako ih uopće i ima.

U svakom slučaju, bit će zanimljivo pratiti razvoj situacije. Manuel Neuer uživa u Dalmaciji i svako ljeto je ovdje, kum mu je Hrvat, a čak je i on bio u nekim kombinacijama za dolazak na Poljud. Svega smo se nagledali u HNL-u, pa i u nižim hrvatskim ligama (primjerice transfer Fayea iz Kustošije u Barcelonu) stoga stvari treba ostaviti otvorene dok se one same ne poslože i zatvore.