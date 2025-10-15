Vujadin Savić (35) igrao je u karijeri za Crvenu zvezdu, Bordeaux, Šerif, Watford, a umirovio se prije tri godine. Učio se trenerskom poslu u Zvezdi, no sada je dobio otkaz
Seks skandal u Zvezdi: Trenera ucjenjivala transrodna osoba! Postoje snimke i fotografije
Vujadin Savić, sin legendarnog srpskog nogometaša Duleta Savića, posljednjih godina radio je kao trener u Crvenoj zvezdi, ali prije nekoliko dana klub je odlučio s njim raskinuti suradnju. Špekuliralo se o razlozima, a njih su otkrili srpski mediji.
Kako piše Kurir, Savić se našao u neugodnoj situaciji. Posljednjih tjedana bio je meta iznude transrodne osobe, incijala A.K. (21), koja ga je navodno ucjenjivala privatnim fotografijama i videozapisima. Tražila je iznos od 50.000 eura kako ne bi objavila kompromitirajuće materijale.
Savić je sve prijavio policiji koja je privela A.K. i pretresla njezin stan u beogradskom Vračaru, a njoj su odredili pritvor od 30 dana zbog postojanja opasnosti da će boravkom na slobodi uništiti dokaze. Navodno Savić nije bio jedina žrtva iznude, Kurir piše kako su osumnjičenu osobu prijavili i još neki sportaši, poduzetnici, političari...
Sve se odvijalo tijekom rujna, ali je tek sada isplivalo u javnost.
- Ona se već neko vrijeme nalazi u pritvoru Centralnog zatvora u Beogradu odlukom Trećeg osnovnog suda - rekao je izvor za Kurir.
Vujadin Savić je saslušan pred tužiteljstvom, oko dva sata je davao iskaz, ali njegova partnerica Mirka Vasiljević (35), poznata srpska glumica, nije bila u mogućnosti doći na sud jer je završila u bolnici zbog naglog skoka krvnog tlaka. Cijela situacije je izuzetno loše utjecala na zdravstveno stanje Savićeve partnerice s kojom ima četvero djece.
