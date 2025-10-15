Traumatična priča Jelene Dokić: 'I 100 godina batina radije bih proživjela nego taj trenutak...'

Životna priča Jelene Dokić (42) nije samo priča o sportskom uspjehu, već snažno svjedočanstvo o otpornosti ljudskog duha. Bivša četvrta tenisačica svijeta, rođena u Osijeku, ostvarila je blistavu karijeru na teniskim terenima, no iza kulisa se odvijala drama obilježena zlostavljanjem, boli i borbom za vlastiti glas. Danas, kao autorica, komentatorica i zagovornica mentalnog zdravlja, njezina je priča postala inspiracija milijunima.

Jelena Dokić rođena je 12. travnja 1983. u Osijeku. Zbog ratnih zbivanja, njezina obitelj prvo seli u Srbiju, da bi 1994. godine emigrirala u Australiju kao izbjeglice, živeći u siromaštvu. Tenis, koji je počela igrati sa šest godina, postao je njezin "izlaz iz siromaštva", kako je to vidio njezin otac. Talent je bio neosporan. S 15 godina osvojila je juniorski US Open i postala svjetski juniorski broj 1.

Foto: Grant Treeby/PRESS ASSOCIATION

Svijet ju je upoznao 1999. godine na Wimbledonu. Kao 16-godišnja kvalifikantica, rangirana 129. na svijetu, u prvom je kolu priredila jedno od najvećih iznenađenja u povijesti tenisa, pomevši s terena tadašnju prvu igračicu svijeta, Martinu Hingis. Bio je to početak strelovitog uspona. Već sljedeće godine stigla je do polufinala Wimbledona i četvrtog mjesta na Olimpijskim igrama u Sydneyu. Do kolovoza 2002. godine, s tek 19 godina, popela se na četvrto mjesto WTA ljestvice, osvojivši turnire na svim podlogama i zaradivši milijune.

Mračna tajna iza kulisa

Dok je svijet pljeskao njezinim pobjedama, Jelena je proživljavala pakao. Njezin otac i trener, Damir Dokić, od samih je početaka provodio sustavno fizičko i emocionalno zlostavljanje.

U svojoj autobiografiji "Nesalomljiva" detaljno je opisala udarce, verbalno ponižavanje i potpunu kontrolu. Nazivao ju je "kurvom" i "droljom" od njezine 11. godine, a nakon poraza u polufinalu Wimbledona ostavio ju je da spava u svlačionicama. Jednom ju je, nakon izgubljenog meča, pretukao do besvijesti.

Beograd: Tenisa?ica Jelena Doki? | Foto: STR-3725/PIXSELL

Vrhunac javnog poniženja dogodio se 2001. godine. Ogorčen ždrijebom na Australian Openu, otac ju je prisilio da promijeni državljanstvo i zaigra za tadašnju SR Jugoslaviju. Kada je izašla na teren Rod Laver Arene, dočekali su je zvižduci 15.000 ljudi, publike koju je smatrala svojom.

"Radije bih proživjela 100 godina batina nego taj trenutak", izjavila je kasnije. "Osjećala sam se kao da mi je sve oduzeto."

Put prema iscjeljenju: Glas koji je spasio život

S 19 godina napokon je pobjegla od oca, no ožiljci su ostali duboki. Nakon završetka karijere 2014. godine, uslijedila je borba s posttraumatskim stresnim poremećajem (PTSP), teškom depresijom i poremećajem prehrane. U jednom trenutku pokušala je počiniti samoubojstvo.

Prekretnica se dogodila 2017. godine objavom autobiografije "Unbreakable" ("Nesalomljiva"). Proces pisanja knjige, kako je sama rekla, bio je katarzičan. "Ta knjiga mi je promijenila i spasila život. Dala mi je glas, oslobodila me. Ogroman teret, za koji nisam ni znala da ga nosim, pao je s mojih ramena", izjavila je u intervjuu za The Guardian. Prekidanjem šutnje i razbijanjem tabua savršenstva, pronašla je put prema iscjeljenju.

Novi život: Inspiracija izvan terena

Danas je Jelena Dokić sretnija no ikad. Izgradila je uspješnu karijeru kao cijenjena teniska komentatorica, čije su analize oštre i pronicljive. Njezina druga knjiga, "Fearless" ("Neustrašiva"), nastavila je inspirirati ljude diljem svijeta, a njezina priča pretočena je i u nagrađivani dokumentarni film.

Foto: Adam Davy/PRESS ASSOCIATION

Postala je moćan glas u borbi protiv obiteljskog nasilja i snažna zagovornica mentalnog zdravlja. Svoju platformu koristi kako bi ohrabrila druge da progovore, podsjećajući ih da nisu sami. Iako se i danas suočava s internetskim zlostavljanjem, na njega odgovara snagom i porukom nade.

Uspjela je obnoviti odnos s bratom Savom, a s majkom vodi "teške razgovore". Otac Damir preminuo je 2024. godine, čime je, kako kaže, to poglavlje njezina života konačno zatvoreno. Na njegov posljednji ispračaj nije otišla.