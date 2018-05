Traži protivnika i na Twitteru: 'Cro Cop se navodno ozlijedio'

Koljeno Mirka Filipovića nije izdržalo i samo par dana prije borbe s Royem Nelsonom morao je na operaciju prednjih križnih ligamenata, a sudar s Big Contryjem je ekspresno otkazan. Vijest je, naravno, odmah došla i do Amerikanca koji se svojim obožavateljima, ali i kolegama obratio preko društvenih mreža.

- Bok, ljudi. Kao što ste čuli, ništa od borbe s Cro Copom ovaj vikend jer se on navodno ozlijedio. Ne znam kako, ali navodno je ozlijeđen - rekao je Nelson pomalo podcjenjivački očito ne vjerujući potpuno u vijesti o Mirkovoj teškoj ozljedi.

LOOKING FOR A FIGHT LONDON! If you think you can beat me up! Please hit up @bellatormma @mikekogan scott coker please repost or retweet share. pic.twitter.com/KAca2asrmW