Ben Lyttleton napisao je knjigu o izvođenju penala, "The Art and Psychology of the perfect penalty kick". U njoj su svakakvi izvođači, od Panenke do luckastog Sebastiana Abreua, koji je svojim izvođenjem Urugvajce doveo do ludila. Naravno, znanstvenici su nakon dugo godina istraživanja napravili i formulu kako izvesti savršeni penal, a da preciznost bude stopostotna.

Uz pomoć 'high definition' kamera Sky Sportsa i nebrojeno sati truda stručnjaci su došli do načina na koji bi se penal trebao izvesti za stopostotnu uspješnost. Udarac mora biti brzine 104 km/h ili više, zalet pet do šest koraka i lopti mora prići pod kutem od 20 do 30 stupnjeva. Lopta gol-crtu mora prijeći točno pola metra ispod grede te isto toliko mora biti udaljena od vratnice. Uz dužno poštovanje stručnjacima, ovo čak i na papiru izgleda komplicirano.

Povijest nogometa ne pamti puno igrača koji su izvodili penale bez zaleta, jedan od njih bio je Giuseppe Signori, vrlo mali zalet uzimao je i Demetrio Albertini, a bez zaleta pucao je i Aritz Aduriz. No otkad je uvedeno novo pravilo, suci mogu svako zastajkivanje kažnjavati žutim kartonom i poništavanjem penala. Upravo se to dogodilo Bruni Petkoviću u Puli, koji ima taj običaj, pucati bez zaleta s malim zastajkivanjem.

- Izvođenje penala je vještina. On u startu nije izvodio penale na ovaj način, ali uz pomoć Alena Peternaca pokušao je ovo uvježbati kroz treninge. Ispada to jako dobro, naravno da ne čupa živce samo ljudima pred televizorom nego i nama. Uspješan je, a kad je to tako, nema ga razloga sumnjati i mijenjati ga. Srećom, ne gledam Petkovića kako puca penale - rekao je bivši trener Dinama Damir Krznar.

No, Petković je u penalima vrlo uspješan. U karijeri je izveo 35 penala, zabio je 30 promašio je pet, što je vrlo visok postotak. Zabio je Benfici, zabio je dva Genku, dva Rijeci. Feyenoordu, Rosenborgu... U svim ključnim utakmicama Petko je zabijao penale.

E, sad, na stranu što penali bez zaleta čupaju živce svakom navijaču, na stranu što takvi penali živciraju i trenere, pitanje je treba li Bruno Petković i dalje izvoditi penale za Dinamo?

Ne zbog toga što je promašio protiv Lokomotive, dogodi se svakome, već jer suci neće tolerirati zastajkivanje i svaki sljedeći Petkovićev penal mogao bi završiti žutim kartonom i poništavanjem. Odnosno, mora li Petković promijeniti način izvođenja penala?