Treba li Hajdukovom navijaču koji je u ratu bio zarobljen, a nije član, zabraniti na Poljud?!

Da je Hajduk privatno vlasništvo, odluci da ulaznice mogu kupiti samo članovi ne bi se ništa moglo prigovoriti. To ne bi bilo ni za raspravu. Neke korporacije upravo to rade, da bi mogao kupovati proizvode moraš se učlaniti. No, sve dok u Hajduk ide makar lipa iz proračuna uvjetovanje kupnje ulaznice plaćanjem članarine je skoro kao da nakon plaćanja poreza i komunalija ulazak u katedralu ili dolazak na Rivu ljudima uvjetuješ dodatnim plaćanjem dvadeset eura godišnje.