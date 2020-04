Trebate igrača za ligu petice? Dinamo pri vrhu proizvođača

Međunarodni centar za sportske studije, švicarski CIES, dao si je truda i napravio analizu klubova koji su, ugrubo, uputili najviše nogometaša u lige petice.

Kao vremenski rok uzeo se ožujak ove godine, odnosno kadar koji je tada bio u klubovima, a kao najveći proizvođač za klubove iz pet najjačih europskih liga izdvojio se Ajax.

Iz redova aktualnog polufinalista Lige prvaka lansirala su se (prodala, transferirala ili jednostavno otišla) 22 nogometaša koja su do ovog ožujka igrala u Francuskoj, Engleskoj, Španjolskoj, Italiji i Njemačkoj.

Iza Nizozemaca slijedi Benfica s 21 te austrijski RB Salzburg s 20. Prvi vrhu je hrvatski prvak Dinamo u kojemu je prije odlaska u lige petice igralo 11 nogometaša. Zagrepčani s Club Bruggeom i Barcelonom B dijele 11. mjesto.

Sljedeći hrvatski klub jest Hajduk na 60. mjestu s četiri nogometaša u društvu, primjerice, Vasco da Game, Slavije Prag, Southamptona, Galatasaraya, a slijedi Rijeka s dva te Inter, Slaven, Zagreb i Split s po jednim.

Main stepping-stone countries to the five major European leagues: 🇳🇱🇵🇹🇧🇪 at the top, 🇧🇷🇦🇷🇨🇭 follow! Full tables and more detailed analysis in the freshly published @CIES_Football Monthly Report ➡️ https://t.co/ea3bGSXxPA pic.twitter.com/kNLREEuuh8