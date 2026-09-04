Treća sreća: Liverpool konačno slavio pod trenerom Iraolom

Nogometaši Liverpoola ostvarili su prvu pobjedu u novoj sezoni svladavši u 3. kolu engleskog prvenstva kao gosti Ipswich Town sa 2-0. Oba gola u samom otvaranju utakmice postigao je Isak (6, 9), oba na dodavanje Gakpa.

Liverpool sada ima pet bodova, dok je Ipswich ostao na tri boda.

Vode Manchester City, Arsenal, Hull City i Chelsea sa po maksimalnih šest bodova iz prva dva nastupa.