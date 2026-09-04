Liverpool sada ima pet bodova, dok je Ipswich ostao na tri boda. Vode Manchester City, Arsenal, Hull City i Chelsea sa po maksimalnih šest bodova
PREMIER LIGA
Treća sreća: Liverpool konačno slavio pod trenerom Iraolom
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Nogometaši Liverpoola ostvarili su prvu pobjedu u novoj sezoni svladavši u 3. kolu engleskog prvenstva kao gosti Ipswich Town sa 2-0. Oba gola u samom otvaranju utakmice postigao je Isak (6, 9), oba na dodavanje Gakpa.
Liverpool sada ima pet bodova, dok je Ipswich ostao na tri boda.
Vode Manchester City, Arsenal, Hull City i Chelsea sa po maksimalnih šest bodova iz prva dva nastupa.
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