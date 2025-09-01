Treći čin velikog rivalstva: Vaso Bakočević i Croata Barrio borit će se na priredbi u Zagrebu!

Regionalna MMA scena s nestrpljenjem je iščekivala obranu naslova prvaka Francisca "Croate" Barrija protiv opasnog izazivača Lom-Alija Eskieva, zakazanu za 6. rujna u zagrebačkoj Areni. Međutim, sudbina je imala drugačije planove. Zbog ozljede izazivača, borba za pojas je otkazana, no organizacija Fight Nation Championship (FNC) reagirala je munjevito. Umjesto razočaranja, publici je ponuđena poslastica koju su mnogi priželjkivali – treći okršaj između Croate i njegovog najvećeg rivala, kontroverznog Vase "Psihopata" Bakočevića. Ovaj put, rukavice padaju, a pravila se mijenjaju.

Sve je bilo spremno za FNC 24 spektakl u kojem je Francisco "Croata" Barrio (34) trebao braniti svoj pojas prvaka lake kategorije. Ipak, samo nekoliko dana prije priredbe, stigla je vijest o ozljedi ramena Lom-Alija Eskieva, zadobivenoj na jednom od posljednjih sparinga. Za svaku organizaciju, otkazivanje glavne borbe večeri predstavljao bi ogroman udarac, no FNC je iz rukava izvukao asa koji je zapalio cijelu regiju.

Vodice: Vaganje uoči meča Croata Barrio - Vaso Bakočević | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Kao zamjena uskočio je Vaso Bakočević (34), stari znanac i najveći rival argentinsko-hrvatskog borca. S obzirom na to da je Barrio već dva puta slavio protiv Bakočevića u MMA borbama, treći meč po istim pravilima ne bi imao previše sportskog smisla. Stoga su se organizatori odlučili na presedan – borba će se održati po "Extreme Boxing" pravilima, što je u suštini boks bez rukavica ili s vrlo malim rukavicama, a meč, naravno, neće biti za titulu. Ovo je prvi put da FNC organizira ovakav tip borbe, dodajući potpuno novu dimenziju već ionako uzavrelom rivalstvu.

Netrpeljivost između Barrija i Bakočevića nije tajna, a kulminirala je na FNC-ovoj priredbi u Beogradu u svibnju ove godine. Bakočević se tada, nakon kratke mirovine, vratio u kavez i tehničkim nokautom u prvoj rundi svladao Talijana Dimitrija Angelinija. Pobjeda je ostvarena nakon što je Bakočević nehotičnim ubodom prstom u oko onemogućio Talijana da nastavi borbu.

Zagreb: Fight Nation Championship | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Nakon meča, "Psihopat" je uzeo mikrofon i nije gubio vrijeme. "Osjećam se odlično, ovo mi je bio kao izlet do dućana," započeo je u svom stilu, a zatim je uslijedila izravna prozivka: "Dovuci tu guzicu ovdje! Stvarno misliš da me možeš nokautirati? Borit ćemo se u devetom mjesecu!"

Francisco Barrio, koji je bio prisutan u dvorani, prihvatio je poziv i ušao u kavez. Uslijedila je žestoka verbalna razmjena koja je atmosferu dovela do usijanja. Bakočević je tražio od Barrija da skine majicu kako bi publika vidjela "tko bolje izgleda", dok mu je Croata hladnokrvno odgovorio: "Ti ćeš biti prvi borac kojeg ću nokautirati. Borit ćemo se kad ja odlučim." Time je postavljena pozornica za treći čin ove drame, a nepredviđene okolnosti samo su ubrzale neizbježan sukob.