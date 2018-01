Treći igrač svijeta u Hrvatskoj: 'Volio bih da je Mate s nama...'

Marin Čilić sletio je u Zagreb u utorak iza 11 sati, prvi put u karijeri pojavio se u Hrvatskoj kao treći igrač svijeta nakon što je igrao finale Australian Opena. U razgovoru s novinarima u zračnoj luci Franjo Tuđman podijelio je dojmove o nastupu u Australiji, planovima za budućnost i Davisovu kupu.

Kakav je pogled s trećeg mjesta ljestvice?

- Jako lijep. Mislim da je stvarno velik uspjeh što sam napravio u posljednjih nekoliko mjeseci, ali i definitivno napretkom u posljednjih godinu-dvije dana. Kao što sam i govorio, veliki je cilj za ovu sezonu osvajanje Grand Slama, to i dalje ostaje. Ultimativni je cilj dolazak na prvo mjesto na svjetskoj rang-listi, što bi zbilja bio fenomenalan uspjeh.

Kako to da si se uvijek rado odazivao na reprezentativne akcije, usprkos velikim ambicijama na ATP-touru?

- Uvijek mi je bila čast, naravno, igrati za reprezentaciju. Imamo mladu, jako perspektivnu i motiviranu momčad. Ovo je još jedna godina u kojoj sigurno možemo napraviti puno i to nam daje velik motiv. Sigurno će ovaj turnir i početak sezone ostaviti traga na moje tijelo, ali pokušat ću se malo rekuperati koliko mogu u sljedećih nekoliko dana. Odlučit ćemo i vidjeti u kakvoj ću fizičkoj biti situaciji, tako da mogu doprinijeti koliko god mogu za reprezentaciju. Sigurno je jako bitno pokušati dobiti taj meč jer bi nam kasnije ždrijeb čak mogao biti dosta lakši.

Kada bi mogao ostvariti cilj preuzimanja vrha ljestvice?

- Kroz ovu sezonu, možda i sljedeću (to bih mogao ostvariti, op.a.). Ne stavljam si nikakav pritisak vezano za vrijeme. Sa svojim timom stvarno predano radim, gotovo svaki dan. Analiziramo, tražimo koliko i gdje mogu napredovati. Dobar je pokazatelj posljednjih nekoliko mjeseci, gdje smo napravili ogroman iskorak u mojoj igri i to me najviše veseli. S druge strane, Federeru nije prioritet biti broj 1. Možda mi se dogodi u sljedećih nekoliko mjeseci, ali nemam toliko izražen turnirski raspored. Neću toliko ganjati te turnire i sigurno tu postoji prilika. U svakom slučaju, moram se koncentrirati na sebe i daljnji napredak, nastaviti dalje s ovakvim radom i ovakvim rezultatima.

Nakon odlaska Jonasa Björkmana, razmišljaš li o angažmanu još nekog teniskog trenera uz Ivana Cinkuša?

- Još uvijek ne tražim novog trenera. Naravno da mi je to u podsvijesti i razmišljam o tome, o mogućnosti može li mi još netko doprinijeti za moj tenis. Kad pronađem taj odgovor, vjerojatno ću donijeti odluku. Zasad sam zbilja prezadovoljan Ivanom i ostatkom ekipe. Napravili smo sjajan postao i ostatkom 2018. godine.

Kakve su šanse Hrvatske u odnosu na Kanadu, gdje su nam prednosti?

- Mislim da smo mi kompletnija ekipa iako su oni dosta dobri. U ovom slučaju, imaju mladog igrača Shapovalova koji pokazuje odličan tenis u posljednjih godinu, godinu i pol dana. S Pospisilom sam igrao u Australiji na početku turnira. Mislim da je osvojio Challenger prošli tjedan i on im je i jedan od boljih igrača u parovima. Bit će sigurno teško, ali moramo se maksimalno pripremiti. Najvažnije je doći do pobjede na bilo koji način i gledati unaprijed za ostatak godine.

Kako vidiš uspjeh Mate Pavića u Melbourneu (dvostruka kruna u parovima) i koliko bi on bio bitan reprezentaciji?

- Mate pokazuje u zadnjih par godina koliki je talent i koliki rezultat stvara na teškoj sceni, u parovima. Prošle godine finalom Wimbledona i osvajanjem Australije pokazao se kao jedan od najperspektivnijih mladih igrača u parovima. Znamo svi da je duga karijera igrača u parovima i sigurno od njega možemo očekivati ogromne rezultate u budućnosti. Naravno da bih volio da je Mate u ekipi. On bi sigurno bio jedan od ključnih igrača i definitivno bi puno mogao doprinijeti ekipi za rezultate.

Kada dolaziš u Osijek i kako će dug put utjecati na tebe?

- Nisam još siguran, najvjerojatnije ću ići ujutro. Putovanje je cijelo bilo 26 sati. Vremenska razlika sigurno -će ostaviti traga na tijelu, 10 sati je ipak velika razlika plus promjena podloge. Razmislit ću u sljedećih dan-dva kako će se tijelo razvijati i vidjeti kad ću nastupiti. Zadnji meč bio je dosta težak. Moramo iskombinirati što nam je najidealnije.

Što se točno promijenilo nabolje u tvojoj igri od prošle sezone?

- Pred kraj sezone napravili smo analizu cijele prošle sezone, mečeve gdje sam igrao fenomenalno i one gdje sam igrao malo lošije. Našli smo dotične točke koje su funkcionirale jako dobro. Radili smo na njima i na slabostima. Mislim da sam cjelokupnu igru podigao za par nijansi i to mi je pomoglo da na konstantnoj razini igram puno bolje. Mislim da sam agresivniji sa servisom i cjelokupnom igrom, cijeli stav na terenu je puno bolji i to mi je dobar pokazatelj za ostatak sezone.

Kako vidiš odluku o zatvaranju krova za finale protiv Federera?

- U svakom slučaju, to je diskutabilna odluka. S pravilima koji su imali i kriterijima koji odlučuju o zatvaranju krova... Oni nisu imali oba kriterija koja su određivala to. U svakom slučaju, drugačija su bila pravila za finale od ostatka turnira. To je sad iza mene, meč je prošao. Imao sam svoje prilike za kojima apsolutno žalim. Ali opet sam ponosan i sretan uspjehom i to će mi biti ogromna odskočna daska za ostatak sezone, a vjerujem i za ostatak karijere.