'Čilić, Dodig... Svi se prilagode, samo Mati Paviću nešto smeta'

Problem je bio da je Mate postavljao nekakve uvjete koje ja nisam mogao prihvatiti. Prije meča protiv Nizozemske 2014. tražio je da se priključi reprezentaciji par dana kasnije jer mu nije odgovarao raspored termina i treninga. Nisam mogao stvoriti dodatne terene pa nisam vidio čemu to postavljanje uvjeta od kojih ni danas ne odstupa. Sigurno da ga trebamo, peti je igrač svijeta u parovima. Da ga imamo, bilo bi nam lakše, rekao je izbornik Davis Cup reprezentacije Željko Krajan.

'Neću se spuštati na taj nivo'

Podsjećamo, Hrvatska ovaj vikend igra protiv Kanade u Osijeku, ali Krajan u timu neće moći računati na osvajača Australian Opena u parovima i mješovitim parovima, Splićanina Mate Pavića, koji je rekao da neće igrati za Hrvatsku dok je Krajan izbornik.

Pavić je rekao da od tog nesporazuma 2014. godine nije dobivao pozive te da ga je zadnji put Krajan zvao lani kad je Hrvatska igrala protiv Španjolske, ali da je to više bilo na inicijativu drugih i jer je Hrvatska igrala u B sastavu.

- Neću o tome tko laže, a tko ne. Neću se spuštati na taj nivo. Sigurno je da nam ovo remeti sve, imamo lijepu priču, Davis Cup u Osijeku, a na površinu kao udarne vijesti izlaze neke druge stvari. Nije idealno, ali ne mogu ja tu ništa - rekao je Krajan.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Pošaljem mu SMS, a on meni: 'Tko je to'

- Tri, četiri godine čekam da mi se javi. Pišem mu poruke i mailove, ali nema odgovora. Jedini odgovor koji sam dobio svih ovih godina bilo je zapravo pitanje: 'Reci mi tko je to'. Kad sam napisao tko sam, više nije bilo odgovora. Prešao sam preko nekih svojih stajališta zbog dobrobiti ekipe, ali nije uspjelo. Puno igrača je tu, ne mogu imati svi idealne uvjete, svi se prilagođavaju, on se nije bio spreman prilagoditi. Dok se ne prilagodi, ne može igrati, on je rekao da više neće igrati dok sam ja izbornik.

- Sastanak? Nije ga bilo moguće dogovoriti kad nije bilo odgovora s njegove strane. Igrači su svjesni da bi nam bilo lakše da je Mate s nama, pokušali su pričati s njim, pokušali ga smekšati, ali nismo došli do ničega - dodao je Krajan.