Trener Arsenala: Izuzetno sam iznerviran zbog odluke tog suca

Toliko smo se borili devet mjeseci kako bismo bili u ovoj poziciji, ovo se ne smije događati, zavapio je trener Arsenala, Mikel Arteta, nakon što su njegovi "topnici" odigrali 1-1 s Atletico Madridom u prvoj polufinalnoj utakmici Lige prvaka na Metropolitanu.

Utakmicu su obilježile odluke nizozemskog suca Dannyja Makkielea. Naime, on je sudio dva penala, jedan za Arsenal u 43. minuti i drugi za Atletico u 56. minuti, a jedan poništio.

Foto: Isabel Infantes/REUTERS

Riječ je o penalu koji je Arsenalu mogao donijeti važnu prednost uoči uzvrata u Londonu. Eberechi Eze pao je u kaznenom prostoru Madriđana nakon kontakta s Davidom Hanckom. Iako je Makkiele prvotno pokazao na bijelu točku, nakon pregleda VAR-a promijenio je tu odluku. Arteta smatra da je to neprihvatljivo.

- Izuzetno sam razočaran i iznerviran jer je to bilo protiv pravila. Pa to je čisti kontakt! Sudac je donio odluku... Pa kako možete promijeniti odluku, ako morate pogledati snimku 13 puta? To je potpuno neprihvatljivo na ovoj razini nogometa - rekao je Španjolac za TNT Sports nakon utakmice te dodao...

Foto: VIOLETA SANTOS MOURA/REUTERS

- Koji je to vrag bio, kako je tako promijenio odluku? Pa to nije bila očita i jasna greška. Taj je gol mogao potpuno promijeniti polufinale. To se ne smije događati, žao mi je - zaključio je trener Arsenala.