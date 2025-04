Trener Arsenala poludio na svog igrača: 'Došlo mi je da mu puknem šamar zbog onoga'

Mikel Arteta (43) je trenerski zanat 'pekao' u stožeru kod Pepa Guardiole i od njega upijao tajne pa je 2019. godine iznenađujuće postao trener Arsenala. Dvaput je bio osmi, bilo je i kaotičnih trenutaka kada je klub bio zakucan za dno, bez bodova nakon prvih nekoliko kola, ali onda je Španjolac uspio preporoditi 'topnike' koji su posljednje tri godine jedna od najjačih engleskih momčadi.

Posljednje dvije sezone naslov prvaka za malo im je pobjegao, vrlo vjerojatno će i ove gledati u leđa Liverpoolu, ali uspjeli su se, konačno, domoći polufinala Lige prvaka gdje će itekako imati puno toga za reći. Arsenal je Real Madridu očitao nogometnu bukvicu. Nakon što su ih u prvoj utakmici četvrtfinala demolirali u Londonu (3-0), 'topnici' su slavili i na Bernabeuu za plasman u polufinale gdje će igrati protiv PSG-a. Arteta je nakon utakmice blistao od sreće, samo on zna kroz kakav trnovit put su morali proći, od onog posljednjeg mjesta, da bi postali jedna od najboljih europskih momčadi. Čovjek koji je vratio nogometnu čaroliju u sjeverni dio Londona.

Foto: Lee Smith/REUTERS

- Ovo je jedna od najvažnijih noći u mojoj karijeri. Mislio sam na svoju ženu, svoju djecu i svoju obitelj, jer su cijeli tjedan slušali o tome što se može dogoditi na ovom stadionu. I sretan sam zbog svojih igrača i ljudi koji su nas došli vidjeti - kazao je španjolski strateg nakon utakmice.

Odao je počast Pepu Guardioli kojemu je bio pomoćnik tri godine.

- Jutros sam ga nazvao prije utakmice jer sam ovdje zahvaljujući njemu. On je bio moja inspiracija kao trener i kao igrač, i proveo sam četiri godine s njim. Ako sam ovdje, to je zahvaljujući njemu.

Foto: Lee Smith/REUTERS

Blistao je od sreće nakon velike pobjede, ali Bukayo Saka uspio ga je razljutiti nonšalantnim izvođenjem penala u prvom poluvremenu. Courtois mu je to lagano obranio, ali ipak, mladi Englez u nastavku je zabio gol, Vinicius je izjednačio, da bi Martinelli u sudačkoj nadoknadi zatresao mrežu za novu pobjedu nad kraljevskim klubom.

- Došlo mi je da mu puknem šamar. Ali, on je tako odlučio, i to je to. Brinuo sam se kako bi to moglo na njega emocionalno utjecati.