Trener Benfice: Bjelica se vara, nismo mi podcijenili Dinamo...

Suprotno onome što trener Dinama misli, dobro smo skautirali protivnika. Do u detalje znamo njihovu snagu, ali i slabosti, rekao je trener Benfice Bruno Lage na konferenciji za medije uoči uzvratne utakmice Europske lige.

Dinamo je prošli tjedan na Maksimiru pobijedio 1-0, pokazao puno više od portugalske momčadi. Lage u Maksimir nije poveo čak trojicu igrača i mnogi su pomislili kako je podcijenio Dinamo, ali trener Benfice je to opovrgnuo.

- Trebamo odigrati kako smo odigrali i u prvih 30 minuta utakmice na Maksimiru. Uz dobru igru i stvaranje prilika možemo se vratiti iz rezultatskog minusa u kojeg smo upali u Zagrebu.

- Naš je posao da protivnika proučimo do najsitnijih detalja. Seferovićeva ozljeda nam je poremetila planove, ali idemo dalje. Dobra igra će nas jedina dovesti do dobrog rezultati.

Je li Dinamo iznenadio Benficu u prvoj utakmici?

- Ne, nisu nas iznenadili. Naša strategija je bila gurnuti Krovinovića i Gedsona da igraju više uz jednog veznjaka koji je bio osigurač sredine terena. Znali smo da će nas njihovi veznjaci pritiskati. Igrali smo s dva napadača koji su igrali između linija i napadali u dubinu. Izlazak Seferovića nas je uništio.

Zanimljivo je da trener Benfice nije ni spomenuo Dinamo i njihovu igru, glavne figure na koje se treba koncentrirati. Unatoč njegovim riječima, čini se da Lage opet podcjenjuje Dinamo.

Kako god bilo, Portugalcima Europska liga nije primarni cilj i to je šansa koju Dinamo mora iskoristiti. Sam predsjednik Benfice rekao je kako žele osvojiti prvenstvo, i to je jedino što ih zanima. A pristupom u prvoj utakmici su to i pokazali, iako su ih Modri skroz nadigrali.

Nenad Bjelica i Nikola Moro imaju konferenciju pred medijima u 18:30 sati, a pola sata kasnije Dinamo će odraditi posljednji trening pred sutrašnju utakmicu.