Trener Benfice: Ivanoviću sam rekao da zabije pet komada...

Hrvatski reprezentativac Franjo Ivanović (22) imao je debi za pamćenje u dresu portugalske Benfice. Napadač "vatrenih" krenuo je od prve minute u novoj momčadi, unatoč tome što se tek prošli tjedan pridružio portugalskom velikanu, a brzo je opravdao povjerenje trenera.

Naime, "vatreni" je zabio gol za vodstvo Benfice u 53. minuti, a portugalski je prvak slavio 2-0 u utakmici i time stekao solidnu prednost uoči uzvratne utakmice, a pohvale za hrvatskog napadača imao je i trener Benfice.

- Ivanović i Pavlidis bolje će se upoznati s vremenom. Ivanović je imao solidnu utakmicu, zabio je utakmicu... Puno očekujemo od njega, namjerno sam mu rekao kako mora zabiti pet golova u 15 minuta. Zabio je jedan u 75 minuta, tako da mi duguje još četiri gola - šaljivo je komentirao trener Benfice, Bruno Lage.

- Moramo ga pustiti da se razvije i da nauči neke osnovne automatizme kako bi njegova igra bila još bolja. Mora se i prilagoditi u zahtjevnoj okolini koja puno traži, on nije navikao na atmosferu kao što je u Benfici. Znamo što nam donosi, sjajan je u kaznenom prostoru. Jesmo li s njime dobili na agresivnosti? Nije samo do Ivanovića, cijela momčad je bila na razini. Iz taktičkih razloga krenuli smo s dva napadača u utakmicu.

Trener Benfice zatim je usporedio Ivanovića s Viktorom Gyokeresom, švedskim napadačem koji je bio hit portugalske lige. Sporting je u srpnju prodao Gyokeresa za 63,5 milijuna eura (uz bonuse do 10 milijuna €) u Arsenal.

- Smatram da su oni drugačiji igrači. Gyokeres je imao vrlo dobru karijeru u Sportingu, a mi želimo da Ivanović bude svoj i da ima odličnu karijeru. Želimo da nastavi s dobrim igrama i golovima.