Obavijesti

Sport

Komentari 1
FRANJO ODUŠEVIO

Trener Benfice: Ivanoviću sam rekao da zabije pet komada...

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: 1 min
Trener Benfice: Ivanoviću sam rekao da zabije pet komada...
Foto: SL Benfica

Moramo ga pustiti da se razvije i da nauči neke osnovne automatizme kako bi njegova igra bila još bolja. Mora se i prilagoditi u zahtjevnoj okolini koja puno traži, on nije navikao na atmosferu kao što je u Benfici, rekao je

Hrvatski reprezentativac Franjo Ivanović (22) imao je debi za pamćenje u dresu portugalske Benfice. Napadač "vatrenih" krenuo je od prve minute u novoj momčadi, unatoč tome što se tek prošli tjedan pridružio portugalskom velikanu, a brzo je opravdao povjerenje trenera.

Naime, "vatreni" je zabio gol za vodstvo Benfice u 53. minuti, a portugalski je prvak slavio 2-0 u utakmici i time stekao solidnu prednost uoči uzvratne utakmice, a pohvale za hrvatskog napadača imao je i trener Benfice.

Foto: SL Benfica

- Ivanović i Pavlidis bolje će se upoznati s vremenom. Ivanović je imao solidnu utakmicu, zabio je utakmicu... Puno očekujemo od njega, namjerno sam mu rekao kako mora zabiti pet golova u 15 minuta. Zabio je jedan u 75 minuta, tako da mi duguje još četiri gola - šaljivo je komentirao trener Benfice, Bruno Lage.

DEBI IZ SNOVA VIDEO Kakav debi za Ivanovića! Franjo zabio prvi gol za Benficu
VIDEO Kakav debi za Ivanovića! Franjo zabio prvi gol za Benficu

- Moramo ga pustiti da se razvije i da nauči neke osnovne automatizme kako bi njegova igra bila još bolja. Mora se i prilagoditi u zahtjevnoj okolini koja puno traži, on nije navikao na atmosferu kao što je u Benfici. Znamo što nam donosi, sjajan je u kaznenom prostoru. Jesmo li s njime dobili na agresivnosti? Nije samo do Ivanovića, cijela momčad je bila na razini. Iz taktičkih razloga krenuli smo s dva napadača u utakmicu.

Foto: Borna Jakšić/PIXSELL

Trener Benfice zatim je usporedio Ivanovića s Viktorom Gyokeresom, švedskim napadačem koji je bio hit portugalske lige. Sporting je u srpnju prodao Gyokeresa za 63,5 milijuna eura (uz bonuse do 10 milijuna €) u Arsenal.

- Smatram da su oni drugačiji igrači. Gyokeres je imao vrlo dobru karijeru u Sportingu, a mi želimo da Ivanović bude svoj i da ima odličnu karijeru. Želimo da nastavi s dobrim igrama i golovima.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
UŽIVO Strani transferi: Došao je iz Rome, u Dinamu nije igrao ni minute, a sad ide u Katar?
INOZEMNI MERCATO

UŽIVO Strani transferi: Došao je iz Rome, u Dinamu nije igrao ni minute, a sad ide u Katar?

Ljetni prijelazni rok u većini europskih liga počeo je prvog dana srpnja, tek sad kreću pravi poslovi na mercatu i slaganje momčadi za novu sezonu
FOTO Igrač Barcelone osam je godina bio 'samo prijatelj' pa ipak osvojio atraktivnu plavušu
RAPHINHA I NATALIA

FOTO Igrač Barcelone osam je godina bio 'samo prijatelj' pa ipak osvojio atraktivnu plavušu

Dvojac se poznaje još od 2013. kada su postali prijatelji, a počeli su hodati tek 2021. Navodno je Natalia smatrala Raphinhu prijateljem, a tek onda pristala na vezu s brazilskim nogometašem
VIDEO Rijeka - Shelbourne 1-2: Šokantan poraz prvaka HNL-a! Irci slave povijesni preokret
DEBAKL RIJEKE

VIDEO Rijeka - Shelbourne 1-2: Šokantan poraz prvaka HNL-a! Irci slave povijesni preokret

Janković je iskoristio poklon i zabio iz penala. Rijeka je povela unatoč slabijoj igri, no uslijedio je neslavan preokret Iraca koji su stigli do najveće pobjede ikada. Riječani imaju šansu popraviti dojam za šest dana

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025