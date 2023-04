Trener 'bilih tića': Doveli smo Hajduk do 2. mjesta u Europi! Momci su plakali u svlačionici

Fenomenalno, neopisivo. Nismo mogli očekivati ovo ni u najvećim snovima. Čuli smo da nam se sprema doček, ali nismo znali da će to biti ovako.

POGLEDAJTE VIDEO:

Riječi su to trenera juniora Hajduka, Marijana Budimira, nakon što je 'bile tiće' na splitskoj Rivi dočekalo 5000 navijača.

- Razdragani su i sretni. Bili su sinoć tužni, plakali su u svlačionici. Jutros su već došli k sebi, ali mislim da će sad nakon ovoga biti svjesni koji su pothvat napravili. Doveli smo Hajduk do drugog mjesta u Europi. Kako bude vrijeme odmicalo, to će nam biti jasnije koliko je to veliki uspjeh. Treba biti prvi u prvenstvu da opet možemo ići...

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Palile su se bengalke svih boja, ispaljeno je i nekoliko pojedinačnih vatrometa. Navijači su izvikivali imena juniora Hajduka i pljeskali im. Marko Capan ostao je bez glasa...

- Stvarno smo presretni. Nismo očekivali ovo. Jučer je bilo još tuge, razmišljali smo o tom finalu, ali danas od kad smo došli ovdje, sve je nestalo i stvarno smo presretni - kazao je Capan, kapetan 'bilih tića'.

Najčitaniji članci