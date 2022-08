Trener Bodo/Glimta: Igrat ćemo napadački! Dinamo je opasan, izdvojio bih jednog igrača...

Znamo sve o Dinamu, a ovdje nećemo imati podršku navijača. Dobro smo se pripremili, vjerujem svojim igračima, a nadam se kako će publika uživati u utakmici. U prvoj utakmici smo mogli doći i do boljeg rezultata, ali sve je i dalje otvoreno, kaže trener Bodo/Glimta Kjetil Knutsen.

Norvežani su u Zagreb stigli s izraženom dozom optimizma, u Bodo/Glimtu priželjkuju povijesni plasman u Ligu prvaka. No, prvo moraju "preživjeti" Maksimir...

- Taktika? Puno će ovisiti i o suparniku, ali želimo igrati pametno i napadački. Već smo igrali na ovoj razini, na velikim stadionima, znamo što nas čeka. Naš je cilj igrati atraktivno - kaže Kjetil Knutsen, pa nastavlja:

- Dinamo je jako dobra momčad, teško je u njihovoj momčadi nekoga posebno istaknuti. OK, ali ako nekoga moram, onda je to igrač s brojem 7 Luka Ivanušec. Dinamo s puno igrača dolazi u završnicu, opasna je momčad. No, i mi želimo igrati napadački, bit će to zanimljiva utakmica.

Kjetil Knutsen je nastavio...

- Iskreno, možda nitko nije očekivao da ćemo doći do ove faze natjecanja, ali radimo dobre stvari za norveški nogomet. Sudac Lahoz? Odličan i iskusan sudac, vjerujem da će i sutra odraditi sve u skladu s očekivanjima i svojim renomeom.

Riječ je dobio i Marius Holbraten, stoper koji je Dinamu radio velike probleme "modrima" u prvom poluvremenu...

- Dugo nismo igrali ovako veliku utakmicu, ali svjesni smo što nam ona donosi. Mi ćemo igrati kao uvijek, gajimo napadački stil igre, od toga nećemo odustati ni u Zagrebu - poručio je Holbraten.

