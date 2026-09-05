Trener Brightona o Vuškoviću: 'Može postati vrhunski igrač'

Hrvatski reprezentativac Luka Vušković bio je jedan od junaka utakmice između Brightona i Leedsa (1-1). 'Vatreni' je zabio prvijenac u dresu engleskog prvoligaša i donio bod svojem Brightonu. Trener Brightona Fabian Hürzeler nakon utakmice pohvalio je mladog Vuškovića.

- Ima fizičke predispozicije za brzu prilagodbu na Premier ligu. Ipak, ne smijemo zaboraviti da je još uvijek vrlo mlad. Za svoje godine igra iznimno zrelo i brzo se prilagođava. Još uvijek postoje trenuci, kao i kod cijele momčadi, kad mu koncentracija popusti ili kad se osjeti nedostatak iskustva, ali to će se popraviti s vremenom - rekao je Hürzeler.

Foto: Matthew Childs

Istaknuo je kako Vušković ima još prostora za napredak, ali je jako optimističan oko njegove budućnosti.

- Ovo mu je bila tek treća utakmica u Premier ligi i igrao je protiv iskusnog napadača kakav je Calvert-Lewin. Iz takvih će utakmica puno naučiti, a Premier liga će ga formirati kao igrača. Mi smo tu da mu pomognemo i pružimo podršku, a on tada može postati vrhunski igrač - zaključio je.