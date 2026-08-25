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ZARADIO POHVALE

Trener Brightona o Vuškoviću: Zreo je, ali to nisam očekivao

Piše Ivan Tomašković,
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Trener Brightona o Vuškoviću: Zreo je, ali to nisam očekivao
Foto: TONY O BRIEN
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Hrvatski reprezentativac debitirao je za Brighton u Premier ligi, a njegova momčad bez prevelikih problema pobijedila je Aston Villu s 4-0

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Hrvatski reprezentativac i bivši igrač Hajduka, Luka Vušković debitirao je za Brighton u Premier ligi. Mladi hrvatski branič odigrao je cijelu utakmicu, a njegova momčad je lakoćom pobijedila Aston Villu s 4-0.

Sve je Brighton obavio u prvom poluvremenu nakon kojeg je vodio 4-0 i imao igrača više. Niz pogodaka otvorio je gostujući igrač Lindelof koji je bio autor autogola u osmoj minuti. De Cuyper je povećao na 2-0 deset minuta kasnije, dok je u 30. i 31. dva pogotka dao Hinshelwood za 4-0 i potpuni slom gostiju iz Birminghama.

Premier League - Brighton & Hove Albion v Aston Villa
Foto: TONY O BRIEN

Luka Vušković, koji je u srpnju stigao iz Tottenhama za klupski rekord od 54 milijuna eura, ostavio je dobar dojam na debiju. Vušković je igrao u paru s dugogodišnjim kapetanom Lewisom Dunkom, koji je upisao 300. nastup za Brighton u Premier ligi i postao prvi igrač kluba koji je dosegnuo tu brojku.  Na Vuškovićev nastup osvrnuo se trener Fabian Hürzeler. 

Premier League - Brighton & Hove Albion v Aston Villa
Foto: TONY O BRIEN

- Ne mogu reći da sam to očekivao, ali znam da je zreo dečko - rekao je Hürzeler novinarima o Vuškoviću i dodao da mu je još potrebno vremena za prilagodbu.

- U nekim trenucima moglo se vidjeti da želi igrati, igrati i igrati. U nekim situacijama mora pronaći bolja rješenja, ali ukupno gledano ima osobnost i mentalitet potrebni da se prilagodi Premier ligi - dodao je Hürzeler. 

Podsjetimo, Vušković je u Tottenham stigao iz Hajduka u transferu vrijednom 11 milijuna eura. Za Tottenhama nije odigrao niti jednu natjecateljsku utakmicu i klub iz Londona slao ga je na posudbe u belgijski Westerlo, poljski Radomiak i posljednje u HSV. Prošle sezone u 30 nastupa za HSV u svim natjecanjima postigao je šest golova, a sjajne igre donijele su mu i mjesto u idealnoj postavi Bundeslige. Brojni europski klubovi bili za njega zainteresirani, a on se odlučio za Brighton. 

Foto: Brighton & Hove Albion FC

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