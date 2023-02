Trener Cibone: Neki igrači nisu dobili plaću čak osam mjeseci

Cibona je teško poražena od Splita (72-90) u 19. kolu ABA lige na domaćem terenu, njihovom petom međusobonom dvoboju ove sezone, a trener Josip Sesar nakon poraza se osvrnuo na probleme s kojima se klub suočava.

- Hvala navijačima, pokušavali su nas podići, ali nismo bili pravi. Bili smo prazni. Ispao je cirkus od utakmice, nismo imali dovoljno energije - rekao je trener Cibone na konferenciji za medije.

Sesar je stao u obranu svojih igrača.

- U ovom klubu igraju igrači koji su do zadnjeg čekali da bi došli u Cibonu. Imali su veliku želju igrati za Cibonu. Na startu sezone je bila priča hoćemo li moći i jednu pobjedu ostvariti. Onda se nakon par uvodnih pobjeda stvorila priča da možemo u playoff… Ne, nama treba još jedna pobjeda za ostanak. Cilj uoči sezone je bio ostanak u ABA ligi, izbjegavanje zadnjeg mjesta, a predzadnje bi bilo super. Drugi cilj je da u prvenstvu uđemo među četiri - rekao je Sesar, nakon čega se osvrnuo na financijske probleme.

- Znate u kakvoj je situaciji klub, bilo je upitno hoće li ga biti ili neće. Mislite li da to ne utječe na igrače? Ovdje su ljudi od kojih neki nisu dobili plaću pet ili šest mjeseci, a neki sedam ili osam. Imam potrebu to reći. Ovim momcima treba podrška i treba biti pozitivan u ovom trenutku. Znam, nije lako ni gasiti sve te požare, ali momci su razumni i znaju što je to. U interesu mi je da ih zaštitim, ovo što smo do sada napravili je više nego što je itko očekivao. Otvoren sam za kritiku, kao i što sam rekao da je utakmica protiv Mege bila najgora u povijesti Cibone. Ali treba reći i ovo što sam sada s vama podijelio - zaključio je Sesar.

Podsjetimo, Split je do pobjede predvodio Shannon Shorter s 19 koševa, od čega 12 slobodnih bacanja, šest skokova, tri asistencije i dvije ukradene lopte, a sjajan je bio i Sullivan sa 16 koševa i 11 skokova. Kod Cibone je najefikasniji bio Lovro Mazalin s 15 koševa.

Split je ovom pobjedom preskočio Cibonu koja je sada deveta s omjerom 7-12, a u doigravanje nakon 26 kola ulazi prvih osam momčadi.

