TRENERSKA PREPUCAVANJA

Trener Cremonesea odgovorio Tudoru: Ne padam na te igrice

Piše Petar Božičević,
Foto: GUGLIELMO MANGIAPANE/REUTERS

Podsjetimo, Tudor je ranije u sezoni izjavio da bi Juventus bio prvi na ljestvici da je igrao protiv Cremonesea, a ne protiv Milana. Zanimljivo, Cremonese trenutačno ima samo dva boda manje od "stare dame"

Igor Tudor nalazi se u nezgodnoj poziciji na klupi Juventusa. Momčad je u velikoj krizi i bez pobjede je u posljednjih sedam utakmica. Hrvatski trener izjavio je da bi imao više bodova da je igrao protiv Cremonesea umjesto Milana, a sada mu je stigao odgovor trenera Davidea Nicole.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Predstavljanje Igora Tudora u Laziju 00:50
Predstavljanje Igora Tudora u Laziju | Video: 24sata/Twitter

- Da, pročitao sam nešto o tome, ali iskreno, to je nebitno. Mislim da je htio reći da bi, da je susreo momčadi s drugačijim ciljevima od onih Juventusa, tada mogli imati koji bod više. Ali to su razmišljanja Tudora, koji je trener Juventusa: ja ne pristajem na te igrice - rekao je trener Cremonesea i dodao:

- A i sve treba dokazati: vjerojatnije je da će onaj tko se bori za scudetto pobijediti više utakmica protiv onoga tko se bori za opstanak, ali nikad ne reci nikad. To je ljepota nogometa. 

UEFA Champions League - Real Madrid v Juventus
Foto: VIOLETA SANTOS MOURA/REUTERS

Zanimljivo, Cremonese se nalazi na 10. mjestu Serie A s 10 bodova, samo dva manje od sedmog Juventusa. Iduća utakmica "stare dame" je ona protiv Lazija u gostima, a taj dvoboj bi mogao usmjeriti Tudorovu sudbinu na klupi. 

OSTALO

