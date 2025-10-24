Trener Cremonesea odgovorio Tudoru: Ne padam na te igrice

Igor Tudor nalazi se u nezgodnoj poziciji na klupi Juventusa. Momčad je u velikoj krizi i bez pobjede je u posljednjih sedam utakmica. Hrvatski trener izjavio je da bi imao više bodova da je igrao protiv Cremonesea umjesto Milana, a sada mu je stigao odgovor trenera Davidea Nicole.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:50 Predstavljanje Igora Tudora u Laziju | Video: 24sata/Twitter

- Da, pročitao sam nešto o tome, ali iskreno, to je nebitno. Mislim da je htio reći da bi, da je susreo momčadi s drugačijim ciljevima od onih Juventusa, tada mogli imati koji bod više. Ali to su razmišljanja Tudora, koji je trener Juventusa: ja ne pristajem na te igrice - rekao je trener Cremonesea i dodao:

- A i sve treba dokazati: vjerojatnije je da će onaj tko se bori za scudetto pobijediti više utakmica protiv onoga tko se bori za opstanak, ali nikad ne reci nikad. To je ljepota nogometa.

Foto: VIOLETA SANTOS MOURA/REUTERS

Zanimljivo, Cremonese se nalazi na 10. mjestu Serie A s 10 bodova, samo dva manje od sedmog Juventusa. Iduća utakmica "stare dame" je ona protiv Lazija u gostima, a taj dvoboj bi mogao usmjeriti Tudorovu sudbinu na klupi.