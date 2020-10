Trener Danaca Solbakken: 'Najmračniji dan u karijeri', navijači napravili 'sačekušu'

Trener Kopenhagena Stale Solbakken poslije meča preuzeo je odgovornost za neuspjeh. Nezadovoljni navijači ispred stadiona zahtijevali razgovore s nogometašima

<p>Strateg <strong>Kopenhagena</strong>, <strong>Stale Solbakken</strong>, poslije poraza i izbacivanja iz Europa lige od <strong>Rijeke </strong>(0-1) nije krio nezadovoljstvo. Alibi nije tražio u ikome, svu krivicu svalio je na sebe. Kopenhagen je tako ove sezone ostao bez europskih natjecanja nakon što su u prošloj sezoni u ovom natjecanju ispali u četvrtfinalu golom u produžecima protiv <strong>Manchester Uniteda</strong>. </p><p>- Najmračniji dan u 11-12 godina koliko sam sveukupno u klubu - rekao je Solbakken pa svu odgovornost preuzeo na sebe:</p><p>- Preuzimam odgovornost na sebe, to nije bio način na koji smo htjeli igrati. Ovaj poraz će nam poraz naštetiti i kratkoročno i dugoročno.</p><p>- Nakon pogotka postalo je turbulentno i nismo bili blizu stvaranja gol-šanse u prvom poluvremenu. U drugom dijelu je bilo bolje i trebali smo postići gol. Držali smo visoki pritisak, ali nismo imali sreće s završnicom, zaključio je Solbakken.</p><p>Nakon utakmice grupa od 50-ak 'ultrasa' Kopenhagena čekali su svoje nogometaše ispred stadiona zahtijevajući neke odgovore. </p><p><strong>Rasmus Falk</strong>, nogometaš Kopenhagena koji je bio ozlijeđen i nije konkurirao za susret, otišao je nakon posljednjeg zvižduka ispred stadiona i dugo razgovarao s nezadovoljnim navijačima koji su navodno tražili da više igrača izađe na razgovor.</p><p>Ståle Solbakken rekao je na konferenciji za novinare Ekstra Bladetu da nije imao problema s pojavljivanjem navijača izvan Parka nakon velikog razočaranja:</p><p>- Razumijem ih i nemam s tim problem. To se već događalo nama ovdje, ali to nije ono na što sada moramo potrošiti najviše vremena, zaključio je Solbakken.</p>