Trener Dinama: Moja najveća pobjeda! Livaković? Ne bih to komentirao, konkurencija je tu

Mario Kovačević bio je zadovoljan pobjedom u Koprivnici. Imao je i zašto, Dinamo je bio raspucan i napustio Koprivnicu s "petardom" u mreži protivnika (5-2).

- Dočekali smo konačno nešto ovako, najsretniji smo zbog navijača, ovo je Dinamo kakav želimo. Zaslužena pobjeda, iako smo opet ušli s tim šokom u 2. minuti. Znao sam, vidio u pripremi da su igrači dobri, preokrenuli smo. Dosta smo imali još dobrih situacija, veseli me tih pet golova, čestitam svojim igračima - rekao je Kovačević, pa dodao:

- Nisam sumnjao da ćemo biti ovakvi, ali trebalo nam je vremena. Imamo još jednu utakmicu, vjerujem da ćemo zadržati ovu formu. Vjerovao sam u sve to, želimo to zadržati u HNL-u, to me veseli. Ovo je pravi put, nije to baš lagano. Tražim od "osmica" da se ubacuju naprijed, Beljo se tukao s njihovim stoperima, sve je bilo lakše. Cijela momčad je bila dobra.

Kovačević je nastavio...

- Mijenjali smo Mikića dosta rano, imao je i žuti karton, da ne bi bilo nečega nepredviđenoga... Slaven Belupo je tu nešto pokušavao preko te njegove strane, Galešić je opet dobro ušao na tu poziciju, to me jako veseli. Kao i prava momčadska igra.

Je li ovo bila vaša najbolja utakmica na klupi Dinama?

- Sigurno da je, kad zabijete pet golova morate biti sretni. Nije ovo bilo lagano, oni su treći na prvenstvenoj ljestvici, dobro smo se pripremili, sad smo u dobrom tonusu. Da, ovo je moja najveća pobjeda, nadam se da će ih biti još.

Kakva je situacija s Nevistićem? Stiže li Livaković?

- Ne bih to komentirao. Nevistić radi dobro, ali sad je Filipović u prednosti. Imamo konkurenciju na svakoj poziciji, tako i među golmanima, to je dobro.

Lani ste na klupi Slaven Belupa imali najviše preokrenutih utakmica, pobjeđivali kad ste gubili, a ovo vam je tek prvi takav preokret u HNL-u na klupi Dinama? Uz onaj protiv Maccabija.

- Dobro ste to izvukli, lani se nikad nismo predavali. Već sam se počeo malo brinuti zbog toga. Kad smo gubili doma od Lokomotive ili Gorice, vjerovao sam da ćemo ih preokrenuti, doći do tih pobjeda, ali nismo uspjeli. Nikad nisam bio kukavica, svi skupa se još upoznajemo, dižemo se, igrači pokazuju karakter.

Koprivnica: NK Slaven Belupo i GNK Dinamo u 17. kolu Prve HNL

Dobili ste i nagradu Slaven Belupa.

- Zahvaljujem svima u Koprivnici, to je moj drugi dom, tu sam proveo prekrasne igračke dane. Lani smo napravili sjajne stvati, došao sam u sedmom kolu, imali smo jedan bod. I napravili smo čuda. Valjda su ljudi zadovoljni kad sam nešto dobro napravio.

Mario Gregurina je rekao zanimljivu rečenicu, poručio kako ga je ipak iznenadila borba i želja vaše momčadi, da niste baš tako izgledali u zadnje vrijeme.

- Radimo na tome, trebaju se igrači bolje upoznati, kad se stvori ekipa, ti će onda najviše igrati. Jedan igrač je tu od prošle godine samo u prvih 11. Bili smo prvi na tablici, zabili najviše, a primili najmanje golova. Nikad neću pričati o sebi, možda ja nemam pojma kako neki misle, ali ovo je Dinamo. Obožavam taj pritisak, kad nismo zadovoljni, a prvi smo na tablici. Znamo što žele naši navijači.

Vaših sedam veznjaka je u prvih 16 kola zabilo tri gola, danas su tri zabili samo Zajc i Bennacer.

- Jako nam je to falilo, htjeli smo dići taj sustav, svi na svijetu ne mijenjaju puno sustave tijekom sezone. Znali smo da oni to mogu, radili na tome na treninzima, sad mi je želja da tako nastavimo. Nismo radili paniku, nismo mijenjali sustave, onda bi imali tek problema. Držali smo se svoga. I neka svi znaju kako igramo, ali da i dalje pobjeđujemo, vjerujem da ćemo doći na taj nivo.

Odlaze vam Bennacer i Bakrar igrati Kup nacija u Afriku.

- Nedostajat će nam sigurno, danas su bili jako dobri, užitak ih je bilo gledati. Ne kukam kad nemamo nekoga, imamo veliku konkurenciju, drugi će dobiti priliku. U zadnje vrijeme svi dobivaju minute, poslije Betisa sam rekao da sam zadovoljan s nekim stvarima, da rastemo. Naravno da nije dobro primiti tri gola u osam minuta, ali svi rastu. Imat ćemo dostojne zamjene za njih dvojicu, neki drugi će dečki dobiti zasluženu priliku za dokazivanje - završio je Kovačević.