Obavijesti

Sport

Komentari 0
DINAMOVAC ZABLJESNUO

Zajc: Koliko sam promašio ovu sezonu, hvala Bogu da sam i zabio. Ne možeš sve na ljepotu

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: 1 min
Zajc: Koliko sam promašio ovu sezonu, hvala Bogu da sam i zabio. Ne možeš sve na ljepotu
Koprivnica: NK Slaven Belupo i GNK Dinamo u 17. kolu Prve HNL | Foto: Vjeran Zganec ROgulja/PIXSELL

Miha Zajc zasjao s dva gola u pobjedi Dinama 5-2 nad Slaven Belupom! Dinamo se vratio iz minusa i preuzeo vrh tablice. Navijači oduševljeni, skandirali "Miha, Miha"

Miha Zajc dočekao je prve golove u Dinamu. I to odmah: dva komada kod Slaven Belupa, u raspoloženom izdanju maksimirske momčadi. Završilo je 5-2 iako su domaćini već od druge minute poveli.

Sve golove s utakmice pogleajte OVDJE.

- Koliko sam promašio ovu sezonu, hvala Bogu da sam zabio dva. Izgleda da je bilo lako, ali nije bilo. Primili smo taj gol, a onda počeli igrati kako znamo. Još nas jedna utakmica čeka i fokus je na njoj - rekao je Slovenac za MAXSport.

Pokretanje videa...

BBB na Makismiru 01:09
BBB na Makismiru | Video: Jakov Drobnjak/24sata

Tek drugi put u sezoni Dinamo se vratio nakon zaostatka, prvi je put to bilo prije više od dva mjeseca protiv Maccabi Tel Aviva u Europskoj ligi.

- Pokazali smo da imamo karakter i da znamo igrati i kad je teško i kad je lošiji teren, ne možeš sve na ljepotu i kvalitetu. Moraš pokazati karakter. Znamo i istrpjeti i vratiti se. Nakon dužeg vremena smo se vratili od zaostatka, a tri su boda najvažnija i prvi smo na tablici - dodao je Zajc.

Koprivnica: NK Slaven Belupo i GNK Dinamo u 17. kolu Prve HNL
Koprivnica: NK Slaven Belupo i GNK Dinamo u 17. kolu Prve HNL | Foto: Vjeran Zganec ROgulja/PIXSELL

U kratko vrijeme postao je jedan od miljenika navijača, postao i dokapetan. Po izlasku iz igre dobio je i ovacije Bad Blue Boysa, skandirali su mu "Miha, Miha".

- Kad zabiješ, znaju to prepoznati, ali najvažnije je da smo dobili.

Dinamo će godinu zaključiti domaćom utakmicom protiv Lokomotive koja ga je svladala ove sezone i s jasnom ambicijom pobjede kako bi na Božić otišao kao lider HNL-a.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića. Pauza do nastavka trajat će svega pet tjedana
VIDEO Lokomotiva - Hajduk 1-3: Simultanka Rebića za 1. mjesto
UZ SUDAČKE KONTROVERZE

VIDEO Lokomotiva - Hajduk 1-3: Simultanka Rebića za 1. mjesto

Lokosi su na Maksimiru protiv Hajduka poveli u 12. minuti desetim golom sezone Aleksa Stojakovića, izjednačio je Ante Rebić u 27. drugim, a i prvi je zabio istom protivniku. Šego je u 54. zabio za preokret
FOTO Zavirite u novo Dončićevo obiteljsko gnijezdo od 23 mil. eura. Kupio ga je od Šarapove
DOM KOŠARKAŠKE ZVIJEZDE

FOTO Zavirite u novo Dončićevo obiteljsko gnijezdo od 23 mil. eura. Kupio ga je od Šarapove

Luka Dončić, jedan od najboljih košarkaša na svijetu, prije više od pola godine je u šokantnom 'trejdu' otišao u Lakerse. Skrasio se u Los Angelesu, nedavno je potpisao trogodišnji ugovor vrijedan 165 milijuna dolara, a sada je kupio i dom za sebe, suprugu Anamariju Goltes i kći Gabrijelu.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025