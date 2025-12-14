Zajc: Koliko sam promašio ovu sezonu, hvala Bogu da sam i zabio. Ne možeš sve na ljepotu

Miha Zajc dočekao je prve golove u Dinamu. I to odmah: dva komada kod Slaven Belupa, u raspoloženom izdanju maksimirske momčadi. Završilo je 5-2 iako su domaćini već od druge minute poveli.

- Koliko sam promašio ovu sezonu, hvala Bogu da sam zabio dva. Izgleda da je bilo lako, ali nije bilo. Primili smo taj gol, a onda počeli igrati kako znamo. Još nas jedna utakmica čeka i fokus je na njoj - rekao je Slovenac za MAXSport.

Tek drugi put u sezoni Dinamo se vratio nakon zaostatka, prvi je put to bilo prije više od dva mjeseca protiv Maccabi Tel Aviva u Europskoj ligi.

- Pokazali smo da imamo karakter i da znamo igrati i kad je teško i kad je lošiji teren, ne možeš sve na ljepotu i kvalitetu. Moraš pokazati karakter. Znamo i istrpjeti i vratiti se. Nakon dužeg vremena smo se vratili od zaostatka, a tri su boda najvažnija i prvi smo na tablici - dodao je Zajc.

Koprivnica: NK Slaven Belupo i GNK Dinamo u 17. kolu Prve HNL

U kratko vrijeme postao je jedan od miljenika navijača, postao i dokapetan. Po izlasku iz igre dobio je i ovacije Bad Blue Boysa, skandirali su mu "Miha, Miha".

- Kad zabiješ, znaju to prepoznati, ali najvažnije je da smo dobili.

Dinamo će godinu zaključiti domaćom utakmicom protiv Lokomotive koja ga je svladala ove sezone i s jasnom ambicijom pobjede kako bi na Božić otišao kao lider HNL-a.