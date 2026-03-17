Trener Dinama mora stvoriti 'vatrenog'! Samo ovaj dvojac može se nadati Mundijalu...
Svaka čast svima, ali Beljo i Stojković su danas dva najbolja igrača Dinama. Obojica su na pretpozivu Zlatka Dalića, obojica se s imaju pravo sanjati odlazak na Mundijal. Kovačević ih mora isforsirati do kraja...
Mario Kovačević u subotu je upisao još jednu pobjedu, Dinamo je u Maksimiru s 4-2 svladao Slaven Belupo. Zagrepčani su opet, kao prije nekoliko tjedana u Varaždinu, pokazali dva lica, bili blijedi i bezidejni u prvom, pa fantastični i razigrani u drugom poluvremenu. I "farmaceute" baš kao Varaždince u nastavku utakmice počastili sa četiri komada.