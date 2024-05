Trener Dinama otkrio je najteže trenutke: 'Društvo nam počiva na negativi, a ispunili smo cilj'

Dinamo je novi/stari prvak Hrvatske! Zagrepčani su u 34. kolu svladali Osijek 1-0, stigli do 35. naslova u klupskoj povijesti. Apsolutna dominacija! Junak večerašnje utakmice bio je Arijan Ademi koji se ove sezone toliko mučio s formom i minutažom, a onda u ključnom dvoboju sezone zabio glavom, dovoljno za novu titulu prvaka.

- Čestitam momčadi, stožeru i svima u klubu, svim navijačima Dinama. Mislim da je ovo jedna od najslađih titula u povijesti, znamo što se događalo, teško je sažeti ovu sezonu u nekoliko rečenica. Prošli smo puno uspona i padova, ali nikad nismo odustajali, nismo se predavali. Kao što je naš slogan "Nema predaje", uvijek sam vjerovao u naš rad. Drago mi je što su ovi momci sve to napravili, znamo koliko smo imali neprospavanih noći i analiza, ali dva kola prije kraja osigurati naslov je sjajan uspjeh - rekao je Sergej Jakirović, pa otkrio najteži trenutak sezone:

- Ako ćemo gledati HNL, onda onaj poraz u Velikoj Gorici. Imam dva teška trenutka i na otvaranje proljeća s Lokomtoivom. Kao da me netko čekićem udario po glavi, ništa mi nije bilo jasno. Ali nismo se predavali, tada smo najviše analizirali sebe. Što se tiče Europe, znam da brojite samo poraze, to mi je čak i normalno, naše društvo počiva na negativi. A ispunili smo ciljeve, Ballkani. Znam što se tada događalo, što sam htio napraviti, ali sam vidio da me momčad slijedi. Tad sam rekao da ću se boriti do kraja. Možemo secirati ispadanja od Sparte i PAOK-a, ali vidimo kako oni stoje u prvenstvima, a vi u Europi nemate pravo na loš dan. Od tri cilja, dva cilja smo ostvarili, europsko proljeće i naslov prvaka, na kraju je ostao Kup.

Zagreb: Utakmica između Dinama i Osijeka u 34. kolu SuperSport HNL | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Kako ste vi proživjeli teške trenutke ove sezone?

- Gdje se ja krećem, stalno sam imao podršku. Ljudi pitaju, nemam problema, mogu sa svakime pričati, ali većinom je bila pozitiva. Sve pozitivno što se mene tiče.

Kako ste reagirali ujutro kad su vas neki mediji već smjenjivali?

- Ha, ha, ma oguglao sam na to. Kad sam tek došao neke su me stvari malo čudile, pa sam išao u povijest i spoznao da je modus operandi uvijek isti kad ste trener Dinama. Probudio sam se, vidio sam da mi je telefon pun poruka, probudio se, okupao, oprao zube i otišao na kavu. To je to. Jako puno mi znači podrška obitelji, najviše od svega. Dosta je emotivno sve s obzirom na ono što mi se događalo zadnjih dana. Znam što je moja obitelj prošla uz mene, to baš i nije normalno. Zahvaljujem im svaki put na podršci i titulu, ovaj naslov posvećujem apsolutno njima.

Planovi do kraja sezone?

- Protiv Slaven Belupa i Rudeša će neki igrači igrati manje, debitirat će neki igrači iz naše škole, to smo komunicirali sportski direktor i ja. Ne vidim razlog zašto to ne bi napravili, juniori su pred osvajanjem prvenstva, kadeti su to već napravili, pokazat ćemo javnosti da Dinamo ima svjetlu budućnost.

Jeste li možda razmišljali jednog dana napisati knjigu o ovoj sezoni?

- Sad to još ne planiram, ali bilo bi puno dobrog materijala. Zavisi od koliko bi bila stranica. Bilo bi zanimljivo - završio je Jakirović.

Zagreb: Utakmica između Dinama i Osijeka u 34. kolu SuperSport HNL | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Na "pressicu" je došao i Arijan Ademi.

- Bila je ovo teška sezona, s dosta turbulencija, teških poraza. Na kraju smo uspjeli izaći iz svega toga i osvojiti naslov, ovo je za mene možda i najdraža titula. Stvarno je bio težak period iza nas, konkurenti su nam bježali, bilo je poraza, na kraju smo izdominirali i zasluženo stigli do naslova - kaže Arijan Ademi, pa nastavlja:

- Kad mi je bilo najteže? Poslije Lokomotive. Došli smo s priprema, osjećali da smo spremni, a onda - dobili po glavi. Da me sad pitate kako smo to izgubili, rekao bih ne znam, još mi nije jasno. Osjećali smo se moćno i dominantno, čak i na toj utakmici, ali što nam se tada dogodilo u pet minuta, teško je to objasniti. To mi je najteži poraz sezone, daleko najteži. Kažem, sezona je bila teška, imali smo nekih poraza poslije kojih je i u svlačionici bilo grubih riječi, ali tako to ide u nogometu.

Imali ste veliku podršku navijača...

- U zadnje dvije-tri godine smo imali dosta situacija kad su nam konkurenti bili blizu, tu smo osjetili pravu podršku navijača. Tako je i ove sezone, navijači su stalno tu uz nas, zahvaljujemo im se. I neka nas dođu podržati u što većem broju na finale Kupa.

Koliko ste zadovoljni svojom sezonom?

- Ma nisam zadovoljan sezonom, ali uđem svaku utakmicu i dajem maksimum. Morate shvatiti da ja nisam Petković i neću gurati drugima kroz noge, nisam ni Oršić pa neću stalno zabijati u rašlje, ali vi od mene očekujete golove. Nisam zabijao neke zicere, da sam zabio što sam trebao i forma bi mi bila puno bolja.

Kako ste reagirali jutros kad ste vidjeli da neki mediji "smjenjuju" Jakirovića.

- Dotakli smo se toga, rekli si kako ćemo to komentirati poslije utakmice. I kako je najvažnije prvo dobiti Osijek. Evo dobili smo, sve je sada puno lakše.

Zagreb: Utakmica između Dinama i Osijeka u 34. kolu SuperSport HNL | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Vaš je san jednog dana biti trener Dinama, bliže li se ti dani...

- Ne, ne, vjerujem da još mogu puno ovako dati Dinamu, imam druge planove. A jednoga dana, zašto ne? Želim proći trenersku školu i biti trener Dinama u jednom periodu. Kako ću se ja nositi u bitkama s novinarima? Ma ja ih nemam, ha, ha - završio je Ademi, na što se Jakirović nadovezao:

- Ja jedva čekam kad će Aki krenut u trenersku školu, bit će odličan trener.

Riječ je dobio i Zoran Zekić.

- Čestitam Dinamu na novom naslovu. Bili smo konkurentni, u nekim nijansama i malo bolji do isključenja. Dinamo je onda bio prejak, zabili su nam iz prekida. Moram spomenuti detalje koji mi se nikako ne sviđaju, ali sad mi je prekipjelo. Bit ću kratak i jasan, zamolio bih ljude koji određuju suce za naše utakmice, da nam ne šalju stalno suce koji se onda uče na nama. I više nikome nije jasno kad je nešto za crveni karton, kad nije za crveni karton - rekao je Zoran Zekić.