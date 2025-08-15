Obavijesti

OPET NAPAKOSTIO HRVATIMA

Trener Dinama: 'Ovo me vratilo u 2017. kad sam srušio jednog drugog hrvatskog giganta...'

Piše Zdravko Barišić,
Trener Dinama: 'Ovo me vratilo u 2017. kad sam srušio jednog drugog hrvatskog giganta...'
Split: Susret Hajduka i Dinamo Cityja u trećem pretkolu za ulazak u Konferencijsku ligu | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Respektirali smo Hajduk, znamo koliko je to veliki klub, ali dobro smo se pripremili i naši igrači pokazali su neizmjernu želju, rekao je Daja nakon što je izbacio Hajduk iz Europe

Ilir Daja albanski je čudotvorac koji je treći put zavio hrvatski nogomet u crno. Dvaput je rušio zagrebački Dinamo, a sada je uspio šokirati i Hajduk. Njegov Dinamo City izbacio je Splićane iz trećeg pretkola Konferencijske lige i došao do jednog od najvećih uspjeha u povijesti kluba. 

- Pokazali smo drugo lice, da, ali i i u Splitu smo odigrali dobro prvo poluvrijeme. Respektirali smo Hajduk, znamo koliko je to veliki klub, dobro smo se pripremili i naši igrači pokazali su neizmjernu želju. Čestitam im.

Split: Susret Hajduka i Dinamo Cityja u trećem pretkolu za ulazak u Konferencijsku ligu
Split: Susret Hajduka i Dinamo Cityja u trećem pretkolu za ulazak u Konferencijsku ligu | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Daja je prije osam godina sa Skenderbeuom izbacio 'modre' iz play-offa Europske lige. 

- Osjećam se jako dobro, vratio sam se u 2017. godinu kada sam pobijedio drugog giganta hrvatskog nogometa, Dinamo. Jako smo sretni.

Za kraj je poručio navijačima:

- Lijepa je stvar što smo razveselili navijače, svi Albanci koje vole nogomet večeras će slaviti.

