Trener Dinama: Sigurno ćemo koristiti Bennacera na Poljudu. Varela? Pa dečku je 16 godina

Dinamo je doživio prvi poraz u sezoni, na Maksimiru je slavila Gorica (2-1). Zagrepčani nisu bili pravi, bilo je to katastrofalno izdanje "modrih" koji su potpuno razočarali svoje navijače. I nisu se, prije velikog derbija, uspjeli odmaknuti od Hajduka na tri boda prednosti. Mario Kovačević je poslije utakmice bio vidno razočaran.

Pokretanje videa... 01:22 Izbori u Dinamu | Video: Slavko Midžor/PIXSELL

- Težak poraz, svi smo vjerovali u pobjedu, dobro smo trenirali.A onda uđemo sporo u utakmicu s puno grešaka, iako smo imali prvu priliku. Da smo tu poveli, možda bi bilo drugačije. Nismo osvajali ni duele, a nakon njihovog gola je krenula nervoza. Premalo je to za Dinamo. Mijenjali smo na poluvremenu, pa odmah primili gol. Sve je bilo teško poslije crvenog kartona. Gorica se branila, krala vrijeme, pokušavali smo i htjeli, ali kasno, presudilo je prvo poluvrijeme - kaže Kovačević, pa na pitanje mogu li Villar i Mišić nastavlja:

- Vjerujem da mogu, ali kad gledam ove utakmice, nije to bilo dobro s njima u paru, tako i danas ovo prvo poluvrijeme. Da sam mogao mijenjati na poluvremenu, mijenjao bih još. Ne bih pojedinačno pričao o igračima, ali mislim da mogu. Momčad koja donosi rezultat će igrati najviše, to je jasno.

U nastavku je cijelu momčad vukao jedan 16-godišnjak, Cardoso Varela...

- Lijevu stranu smo otvorili ulaskom Varele, on nije trenirao, imao je neki pregled u petak. Dečko ima 16 godina, igrao prije par dana cijelu utakmicu. Stvarno je dobro igrao, trudio se, ali te neke prilike s te pozicije nismo iskoristili. Preuzimam odgovornost za ovaj ulazak u utakmicu. Da ste vidjeli naše treninge..., sve je bilo dobro. Ništa nije upućivalo da će se nešto ovako dogoditi.

Dinamo se nije odmakao od Hajduka...

- Imali smo priliku, Hajduk je izgubio, pa i mi, čeka nas bitna utakmica. Početak je prvenstva, mi ćemo se pripremiti. Bennacer trenira dobro, ima još pet dana do odlaska na Poljud, sigurno ćemo ga koristit, vidjet ćemo koliko. Ostali smo bez Stojkovića, ali neću kukati, imamo puno igrača, veliku konkurenciju. ovo nam je svima velika opomena, vjerujem da ćemo na Poljudu pokazati da je ovo bio samo slab dan - završio je Kovačević.

Dinamo i Gorica sastali se u 6. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Mario Carević bio je prilično ponosan nakon velike pobjede u Maksimiru.

- Sretan sam i zadovoljan, prva u povijesti pobjeda Gorice u Maksimiru. Mislim da smo ju zaslužili, prvo poluvrijeme smo bili baš dobri. Izlazili smo iz presinga, mi smo bili dobri u presingu, bili smo dinamični, to nas je nagradilo. Nisam zadovoljan kako smo igrali poslije isključenja Stojkovića. Mi inače igramo jako dobro posjed, ali se nakon toga nismo nametnuli, to bih pripisao i zamoru materijala - kaže Mario Carević, pa nastavlja:

- Volio bih da to radimo bolje u budućnosti. Dinamo nam je na kraju uzeo posjed, ali nisu imali neke izrazite šanse, kontrolirali smo šesnaesterac i vjerujem da smo zasluženo pobijedili. Jako dobro smo igrali zonski presing, svjesno smo u trenucima ostavljali njihova krila, a ona znaju raditi razliku. Poklopilo nam se dosta toga, Dinamo je i s igračem manje bio opasan, opteretili su nas s puno napadača. I bio je strah da ne zaluta nešto.

Ostavljali ste bekove s Dinamovim krilima "jedan na jedan", znači li da su manje opasna...

- Za mene su jako opasna, ali negdje morate ući u rizik. Ne želim igrati niski blok, ovo nije defenzivna momčad po profilu igrača. Nismo niti tranzicijska momčad, niti možemo biti jako dobri u niskom bloku. Limitirali smo Dinamo koji je ušao u pasivu bez nekih izrazitih šansi. Još rastemo kao momčad, ostali smo preko ljeta bez 24 igrača, mislim da smo na dobrom putu.

Vaši su se igrači došla izležavali, je li to bio dio taktike ili...?

- Opet, igralo se 10 minuta nadoknade. Perić je imao dvije rupture mišića u dva mjeseca, nismo to pripremali. Filipoviću je pukla arkada, Pozo ima ranu na licu, dečki su se junački borili. OK, znam da to sve nekada živcira publiku, ali to je nogomet. MIslim da su nadoknadili 10 minuta, da je to bilo OK. Sad nas konačno čeka domaća utakmica, već su mi dosadila putovanja, hoteli i autobusi. Fešta? Idemo, idemo, sad do klupskog kafića, moramo... - završio je Carević.