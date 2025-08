Trener Dinamo Cityja: Bulku ima pravo na mišljenje, a Hrvatska i Albanija imaju dobre odnose

Znamo da nas u četvrtak čeka jako teška utakmica na Poljudu, priznao je trener Dinamo Cityja, Ilir Daja, koji je najavio treće kolo kvalifikacija za Konferencijsku ligu u kojem će njegova momčad odmjeriti snage s Hajdukom.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:08 Trening Hajduka uoči Dinamo Citya | Video: Tomislav Gabelić/24sata

- Bit će teško zbog tradicije Hajduka i iskustva igranja u Europi, riječ je o klubu s više od 200 europskih utakmica. Druga stvar su navijači koji će u velikom broju biti na tribinama, ali nekad teškoće čine momčad jačom. Hajduk je favorit sutra i moramo dati više od našeg maksimuma.

Izbacili ste Dinamo iz Europe sa Skenderbegom i dobili ih s Ballkanijem u Prištini?

- Imam iskustvo, po jednu pobjedu i poraz te dva remija. Ali sada su drugačiji dani, a još je i otvoren ljetni prijelazni rok. Imao sam neke jako lijepe utakmice u Hrvatskoj, ovdje je nogomet sjajan, a Hajduk ima jako dugu povijesti. Moramo biti usredotočeni na taktički aspekt, Hajduk ima jako puno dobrih igrača i kaznit će nas ako izgubimo koncentraciju.

Split: Donamo City održao konferenciju za medije prije utakmice protiv HNK Hajduk | Foto: /PIXSELL

Ervin Bulku nikad nije rekao ništa što bi trebalo uvrijediti vašu momčad, zašto se digla tolika buka oko njegovog intervjua?

- Hrvatska i Albanija imaju jako dobre odnose, i generalno i kad je u pitanju sport. Pričao sam s Bulkuom osobno, svatko ima pravo na svoje mišljenje i svoje favorite. Najvažnija je sutrašnja utakmica, a ne intervju koji je dao.

Prodali ste najboljeg igrača, što to govori o vašim ambicijama u Europi?

- Svaki trener ima sličnu situaciju, dok traje prijelazni rok igrači mogu otići. Mi moramo nastaviti. Hajduk ima dosta potencijala i mi ćemo morati malo promijeniti našu igru i prilagoditi se.

Tko je najopasniji igrač Hajduka?

- Iskreno, želim odgovoriti na to pitanje, jer ako to kažem to bi mogla biti dodatna motivacija, ne samo za njega, nego i za ostale. Mi ne želimo motivirati suparnika nego sebe. Ako moram jednoga istaknuti, onda Pajaziti.

Što bi moglo presuditi sutrašnju utakmicu i biste li bili zadovoljni neodlučenim rezultatom?

- Moramo napast Hajduk, jer nas može ugroziti ako ćemo se samo braniti. Prirodno bi nam remi bio pozitivan rezultat, a vjerujem da ćemo imati više prilika u uzvratu na domaćem terenu - zaključio je.