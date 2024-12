Trener Feyenoorda: 'Ivanušec se mora izboriti za svoje mjesto'

I dalje prepoznajem Lukine kvalitete, ali velika je konkurencija, rekao je to Brian Priske, trener Feyenoorda, koji u posljednjih pet utakmica nije dao ni minute hrvatskom nogometašu Luki Ivanušecu (26). Bivši dinamovac je, podsjetimo, u ljeto 2023. prešao u nizozemski klub.

Isprva se Ivanušec dobro snašao u Feyenoordu, ali je zbog ozljede i velike konkurencije izgubio mjesto u prvih 11. A već dugo mu je status nedorečen, što bi moglo potaknuti Luku na odlazak iz Feyenoorda.

Te se teme dotaknuo trener Priske uoči utakmice 16. kola Eredivisije između Feyenoorda i Herculesa.

Foto: PIROSCHKA VAN DE WOUW

- I dalje vidim Lukine kvalitete, ali velika je konkurencija. Igor Paixao trenutačno igra na vrlo visokoj razini. Luka dobro trenira uz puno truda, ima dobar mentalitet, ali ja sam odlučio dati prednost drugim igračima - rekao je trener Feyenoorda, koji nije htio odgovarati na pitanje hoće li pustiti Ivanušeca da ode iz kluba.

- To je više pitanje za njega, ne znam kako se on osjeća u vezi s tom situacijom. Što se mene tiče, on je igrač Feyenoorda, ali morat će se sam izboriti za svoje mjestor - poručio je Priske.