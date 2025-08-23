Trener Gorice: Nogomet nas je kaznio zbog podcjenjivanja, na kraju dobro da nismo izgubili

Nogometaši Vukovara 1991 i Gorice odigrali su 2-2 u fantastičnoj utakmici 4. kola HNL-a u Vinkovcima. Domaćin je u prvom dijelu bio indisponiran sve do 43. minute i majstorije Robina Gonzaleza iz slobodnog udarca, koja je vratila Vukovarce u život. Trener Gordan Schildenfeld preuzeo je odgovornost za igru u prvom dijelu.

- Prvo poluvrijeme smo definitivno loše otvorili, oni su nam stvarali probleme svugdje. Nismo mogli zadržati presing, nismo mogli imati loptu visoko. Jednostavno, šetali su nam se između linija i stvarali šanse. Preživjeli smo. Spasion nas je gol Robina. On nam je dao tu šansu da se vratimo - rekao je trener Vukovara i dodao:

- Drugo smo poluvrijeme išli hrabrije. Plan je tako bio otvoriti utakmicu, ali nije se tako dogodilo. Prvo poluvrijeme prihvaćam na sebe. Zanima me kako smo tako pali, što se dogodilo. Drugo poluvrijeme, s 1-2 dođemo u šansu za 3-2. Imali smo svojih prilika. Igrali smo kasnije otvorenije, išli smo na pobjedu jer smo znali da možemo.

S druge strane, trener Gorice Mario Carević može žaliti za "prolivenim mlijekom".

- Tolika dominacija u prvom poluvremenu. Imamo 2-0, oni nam ne pređu centar. Nogomet nas je kaznio. Imali smo pet odigravanja petom, neka podcjenjivanja i naravno da primiš gol. U drugom poluvremenu, totalna nervoza, divlji nogomet i s jedne i s druge strane. Vukovar je nakon 2-2 imao neke šanse, imali smo ih i mi, Čuić greda, Erceg, Vrzić... Prvo poluvrijeme, 40 minuta... - kazao je nakon dvoboja pa zaključio:

- Mislim da smo stvarno bili dominantni i možda nas je poljuljalo jer smo pomislili da smo predobri. Ne smiju nam se događati situacije gdje kompliciramo jednostavne stvari. To ti nogomet vrati vrlo brzo. Drugo poluvrijeme, Vukovar je imao dobar momentum, 20-ak minuta i na kraju dobro da nismo ovo izgubili.

Vukovarci su na dva osvojena boda nakon četiri kola, a Gorica na pet bodova. U idućem kolu novopečeni prvoligaš dočekuje Slaven Belupo, dok Turopoljci idu u goste Istri 1961.