Trener Gorice uoči Hajduka je priznao: Noćima ne spavam...

To je utakmica koja na neki način definira ponovno nekakav niz i dvoboj protiv kluba koji je u borbi za prvaka, rekao je trener Gorice Dinko Jeličić (50) uoči ogleda 26. kola HNL-a u kojem će njegova momčad dočekati drugoplasirani Hajduk.

Gorica je u srijedu ujutro pustila u prodaju prvi kontigent ulaznica za utakmicu, a one su toliko brzo rasprodane da ih klub uopće nije pustio u fizičku prodaju. U petak će u prodaju biti pušten još jedan kontigent ulaznica, a očekuje se kako će i te karte ubrzo biti rasprodane. Mnogi žele uživo pratiti utakmicu Hajduka, a i Jeličić je svjestan kako će njegova momčad, iako je domaćin utakmice, imati zapravo manje navijača na utakmici.

- To će biti i za nas motiv da u takvom ambijentu sve napravimo da usporimo Hajduka, a ubrzamo naš izlazak iz krize - dodao je Jeličić.

Kriza o kojoj priča jest katastrofalan niz Gorice, koja je u posljednjih deset utakmica u prvenstvu i Kupu ostvarila tek jednu pobjedu (1-0 protiv Slavena 25. veljače) uz čak devet poraza. Trener Gorice ističe kako momčad nije klonula, unatoč lošim rezultatima.

'Hajduk na svakoj poziciji ima dva jaka rješenja'

- Priprema je usmjerena na način kako mi moramo izgledati. Nevezano uz ime protivnika. Hajduk ima na svakoj poziciji dva jako kvalitetna rješenja. Fokus je na sebi, da kvalitetno odradimo ono što ćemo staviti pred sebe i ono što nam na trenutke nedostaje. A to je neki level kompaktnosti, agresije i koncentracije. Imamo periode padanja i to nas je koštalo rezultata u utakmicama iza nas. Koliko god je situacija ovakva, malo teža s obzirom na taj niz smatram kako možemo jako puno dobiti u ovoj utakmici. Svjesna toga je i svlačionica. Nije im se lako nositi s ovime, no nisu klonuli, rade svoj posao. Siguran sam da će i u subotu dati svoj obol.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Jeličić gubi san zbog loše forme njegove momčadi.

- Ne spavam noćima. Tražim model, neki recept. Zašto nam se unutar jedne utakmice događaju takve oscilacije. Imali smo faze dobrog izdanja, dobrog garda... Ali jedna greška sve mijenja. Naš pad kreće od te utakmice protiv Hajduka u Splitu i traje… Nikako da uhvatimo pravi ritam. Pokazujemo dobre stvari, ali nekad zbog individualnih grešaka i drugih reakcija ostajemo kratki za bodove. To je mentalni pritisak. Svjesni smo. Rekao sam momčadi: u cijeloj priči nije tolika bodovna razlika takva da se ne bismo mogli potencijalno boriti za Europu. Imali smo dobar niz, prije se borili za goli život. To se preko noći može okrenuti. Inače, cijela liga je sklona oscilacijama. Od ovih gore, do sredine. I Rudeš pokazuje sve bolje igre. Bit će padova - zaključio je Jeličić.