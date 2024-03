Nema kraja mukama Hajduka: Marokanac prosvjeduje, a cijela jedna momčad je izvan stroja

Momčad koja ima šampionske ambicije mora imati kvalitetu, mora biti uigrana i stabilna, bez izostanaka i unutarnjih problema. Hajduk šampionske ambicije ima, nesporno ima i kvalitetu, potvrđuje to i niz pozitivnih rezultata pod trenerom Karoglanom, kao i to što su u vrhu prvenstvene ljestvice rame uz rame s Rijekom i Dinamom.

Pokretanje videa... 00:33 Torcida poslije Varaždina | Video: 24sata

No već smo u nekoliko navrata pisali kako MIslav Karoglan bijeli bolid vozi na rezervi, a prvenstveni razlog su brojne ozljede. Nevjerojatno zvuči podatak kako je od početka sezone cijela jedna momčad Hajduka pauzirala zbog ozbiljnijih ozljeda. I to ne bilo kakva momčad, nego momčad kojoj je na golu Lovre Kalinić, zadnja linija u sastavu Moufi, Uremović, Ferro, Melnjak, zadnji vezni Žaper, ispred njega Trajkovski, Pukštas, Brekalo i Perišić te vrhu napada Nikola Kalinić. Ta bi se momčad borila za vrh prvenstvene ljestvice, a kad joj pridodamo Livaju, koji je također pauzirao zbog ozljede i konstantno igra uz bolove, Dialla, koji dva mjeseca nije odigrao nijednu utakmicu zbog reprezentativnih obaveza, Kleinheislera, koji je polusezonu prosjedio na klupi Panathinaikosa, Eleza koji se tek oporavio od operacije..., jasno je s koliko se ozbiljnim problemom Karoglan mora nositi. I usput juriti pobjedu iz utakmice u utakmicu.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL/ (ILUSTRACIJA)

A da stvar bude zanimljivija, ozljede su različite, iako kod većine dominiraju problemi s koljenima, od golmana Kalinića, preko Melnjaka, Uremovića, Ferra, Žapera, do Pukštasa i Perišića. No teško ih je potrpati u isti koš i naći im zajednički uzrok, pogotovo ne kad je u pitanju Perišić koji je došao u Hajduk nakon operacije. Pukštas i Uremović su nastradali nakon udaraca suparničkih igrača, Ferro je s problemom skakačkog koljena stigao u Hajduk, a ostali su nastradali uglavnom zbog loših terena i čestog mijenjanja tvrdih i mekih podloga. Na koncu se ispostavlja kako su šampionskim ambicijama Hajduka veća prijetnja ozljede nego suparnici.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

I kao da je Karoglanu malo problema i neprospavanih noći zbog teških ozljeda i brojnih izostanaka, pojavio mu se i problem s Yassineom Benrahouom. Najmanje to što je Marokanac izbrisao sve fotografije u dresu Hajduka s profila na društvenim mrežama, veći je problem to što je taj potez povukao iz revolta te što sve ide u smjeru razlaza na kraju sezone. U svijetu društvenih mreža taj je potez ravan onome kad netko obriše sve zajedničke fotografije s partnerom, tako da u njemu nije teško prepoznati "nepomirljive razlike"...

Foto: HNK Hajduk

Uostalom, to i nije neočekivan scenarij nakon svega što se izdogađalo u zadnje vrijeme, zbog čega je Marokanac i ispao iz kombinacija. Dijelom zbog objektivnih razloga jer Hajduk je u vezni red ove zime doveo bolje igrače poput Brekala i Kleinheislera, a dijelom i zbog subjektivnih razloga, Benrahou se na treninzima jednostavno ne uspijeva nametnuti pa ga je preskočio čak i Kalik. Iz Hajdukove svlačionice već neko vrijeme dolaze informacije o Benrahouovoj malodušnosti, o tome kako on nije tip koji trpi konkurenciju i spreman je dati sve od sebe samo ako konstantno igra i ako je lopta u njegovim nogama.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL - ILUSTRACIJA

A to ne prolazi ni u puno lošijim momčadima od Hajdukove, u kojoj igraju majstori poput Livaje, Kalinića, Krovinovića, Brekala... Benrahou već neko vrijeme ne pruža ni ono što objektivno može, zbog toga je nekoliko puta morao u svlačionicu prije kraja treninga, na koncu, zbog toga već neko vrijeme i nije u ozbiljnoj konkurenciji za postavu, čak ni u ovako desetkovanoj momčadi.

Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Potez koji ne napravio Benrahou ne može se protumačiti kao kršenje klupske discipline niti je podložan kazni, no posve je jasno zbog čega takve poteze igrači vuku i kakvom to raspletu vodi. Marokanca ugovor s Hajdukom veže sve do ljeta 2026. godine, no bilo bi veliko iznenađenje kad se već ovoga ljeta ne bi dogovorio neki modalitet sporazumnog raskida ugovora.

Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL