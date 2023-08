Trener Hajduka: Livaja je znalac i njegove lopte imaju oči. Pet od pet na startu? Ekipa ne popušta

Gotovo osam tisuća ljudi skupilo se na varaždinskom stadionu unatoč velikoj sparini, a atmosfera je bila kao da se igra u Splitu. Pred takvom vatrenom podrškom Hajduk jednostavno nije mogao kiksati.

Varaždinci su pružili snažan otpor Splićanima, no ni ovaj put to nije bilo dovoljno za prekid serije poraza koja se sada protegla na sedam utakmica. Hajduk je slavio 2-1 i došao do pete pobjede u nizu na početku sezone. Krovinović je u 29. minuti zabio za vodstvo gostiju i svoj prvi gol nakon ožujka, no to je veselje je trajalo tek do 36. kada je Belcar izjednačio.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

U nastavku je uslijedio žestok pritisak Hajduka, igralo se praktički samo na jedan gol, a Leon Dajaku je to okrunio golom u 87. minuti i izazvao erupciju oduševljenja na tribinama.

- Utakmica kakvu smo očekivali, znali smo da neće biti lagano. Bili smo bolja ekipa, imali smo više prilika, možda je moglo biti efikasnije. Imali smo dvije situacije s VAR-om koji ti ponekad uzme energiju i teško se vratiti. Momčad je pokazala da smo željeli pobjedu, na kraju smo zasluženo slavili - rekao je pomoćni trener Hajduka Adnan Čustović.

- U prvom dijelu dosta dobro smo držali posjed, imali smo igru i pokušali probijati po bokovima. Znali smo da su oni jako opasna ekipa u tranziciji, imaju opasnog Šegu. Imali smo problema na prekidima, dobili smo gol, možda smo mogli bolje reagirati. Zadovoljni smo, pet pobjeda u nizu. Kod nas je u Splitu velika euforija i emocija, nadam se da ćemo opet napuniti Poljud.

Statistika utakmice Varaždin - Hajduk

Foto: Sofascore za 24sata

Filip Krovinović odigrao je jako dobru utakmicu i zabio prvi gol nakon pola godine.

- Znamo koliko nam donosi, donosi ti mirnoću i ima puno iskustva. Zabio je prelijep gol, to će mu dati samopouzdanje da više toga donese u napadu. Puno puta nam je pomogao u obrani. Filip je bio odličan.

Livaja nije zabio na 30. rođendan, ali je asistencijom za prvi gol opet pokazao kakav je majstor.

- Marko nastavlja sa sjajnim igrama otkako je u Hajduku, asisti i golovi se redaju. On je jedan nogometni znalac, imam samo riječi hvale za njega i njegove lopte koje imaju oči, prelijep centaršut za Filipa i prvi gol.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Atmosfera u Varaždinu je za Hajduk bila domaćinska.

- Imamo navijače po cijeloj Hrvatskoj, gdje god igramo oni su iza nas. Fantastična atmosfera i ta sinergija s navijačima nas je pogurala do drugog gola.

Hajduk djeluje nezaustavljivo na početku sezone. Pet od pet i prvo mjesto na tablici.

- Ekipa ne popušta, ove sezone smo krenuli fantastično. Dobro smo ušli u sezonu, na tom valu smo nastavili. Samo gledamo utakmicu po utakmicu, nastavljamo se pripremati za Goricu kod kuće, pardon protiv Istre. Idemo po tri boda - završio je Čustović.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Varaždin je oružio jak otpor, ali opet nije mogao ni do boda.

- Teško mi je pronaći riječi. Dali smo sve od sebe, oba protivnika su htjela pobijediti. Prava čvrsta prvenstva utakmica. Borili smo se, znali smo njihove kvalitete, ali doma pred punim stadionom smo dobro parirali Hajduku, na momente bili i bolji. Hajduk je stisnuo, mi smo stali. Njihove izmjene donijele su im više nego nama. Imali smo par dobrih akcija u drugom poluvremenu. Moram čestitati Hajduku na pobjedi. Moramo nastaviti ovako dalje i nadati se bodovima u sljedećoj utakmici - rekao je razočarani trener Varaždina Mario Kovačević.