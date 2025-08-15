Trener Hajduka nakon bolnog ispadanja: 'Neću plakati, bilo bi nam teško igrati dva natjecanja'

Novi trener, ali isti scenarij. Hajduk je prije Velike Gospe završio svoju europsku avanturu i to još jednim debaklom baš u svom stilu. Splićani su prosuli prednost s Poljuda, izgubili od Dinamo Cityja s ukupnih 4-3 i ispali iz trećeg pretkola Konferencijske lige.

Ni Gonzalo Garcia očito nije čudotvorac, nije uspio kapitalizirati klasu Marka Livaje koji će tako i četvrtu godinu otkako se vratio na Poljud gledati europske utakmice samo na televiziji.

- Počeli smo utakmicu u manjem ritmu od protivnika. Počeli su igrati presing, a mi smo kasnili u svim situacijama, u duelima. Zabili su nam gol, ali nisu imali neke velike prilike. Mi smo bili uvijek blizu njihovog šesnaesterca, ali nismo zabili. Bili smo mi dobri i s deset igrača, a onda su oni zabili gol s 25 metara pa i treći gol. Borili smo se, ali bilo je teško. Probali smo i ići naprijed. Neću plakati, ali u dvije utakmice smo imali puno šansi - rekao je trener Hajduka nakon debakla.

- Oni su bili jako učinkoviti. Zabili su gol iz daljine i u prvoj utakmici. Danas nismo imali toliko visoku energiju, ali mislio sam da ćemo proći jer smo imali puno šansi i kontrolirali smo igru.

Utakmicu je prelomio crveni karton Bambe u 78. minuti.

- Bamba je dobro igrao. Situaciju za drugi žuti nisam dobro vidio. Dirao je loptu i ne znam je li to bilo za drugi žuti. Ovo je nogomet. Igrači znaju da smo u procesu, igramo s puno mladih igrača koji dobivaju puno minuta na početku sezone. Moramo se oporaviti fizički i onda mentalno. Mislim da su svi razočarani, ali dali smo sve od sebe. Moramo nastaviti igrati i rasti kao ekipa.

Marko Livaja nije bio na svojoj razini.

- Livaja dobro radi i trudi se, ali napadači moraju zabijati. Imao je prilike danas i u prvoj utakmici. Nekad napadaču treba sreće. Znamo što možemo očekivati od njega. Mislim da dobro radi i da je sretan, ali igrači nisu mašine, pa i Messi nekad ima loše utakmice. Znam da će Marko biti bolji, dao nam je dosta u ovim utakmicama.

Za kraj je ustvrdio kako nema roster za igranje na dva fronta.

- S igračima koje imamo bilo bi nam teško igrati u dva natjecanja. Neki nam igraju svaku utakmicu jer moraju, kad bismo mogli dovesti još neke igrače, mogli bismo igrati u Europi. Sad smo fokusirani na prvenstvo, ali to nije bio cilj. Htjeli smo izboriti Europu.