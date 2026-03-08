Obavijesti

Trener Hajduka objasnio zašto je Livaja bio na klupi: Ma to nije ništa osobno! Nisam populist...

Dinamo ti ne dozvoljava pogreške, kažnjava te svaki put, iskren je bio u komentaru derbija trener Hajduka Gonzalo Garcia. Njegova momčad izgubila je 3-1 u 26. kolu Hrvatske nogometne lige, i to pred više od 31.000 navijača koji su se u nedjelju poslijepodne okupili na Poljudu.

Garcia je nakon utakmice na konferenciji za javnost otkrio zašto je započeo derbi bez Marka Livaje u početnom sastavu "bijelih". As Hajduka ušao je u igru u 73. minuti umjesto Roka Brajkovića.

- (Livaja nije igrao, op. a.) zato što Šego igra odličnu sezonu. Čak je u subotu dobio udarac, ali je dao sve od sebe i igrao. To je normalno i nije ništa novo, sve što radim, radim u interesu kluba. Mogu biti populist i prodavati vam maglu, ja nemam problem s Livajom. A koliko znam, nema ni on problem sa mnom - rekao je Garcia, koji je nastavio...

- Je li Livaja sretan? Ne znam. Možda i nije. Ali, bio bih vrlo nepošten kada bih krenuo drugim putem. A svaki put želim biti pošten prema igračima - rekao je Garcia.

