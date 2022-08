Trener Hajduka uoči Villarreala: Ishod? Pobjeda bi bila najbolja!

Veliki izazov je pred Hajdukom, u prvom ogledu faze doigravanja za Konferencijsku ligu, koji se igra sutra u Valenciji, čeka ih veliki Villarreal, moćna momčad koja je ostavila duboki trag u Ligi prvaka i Europskoj ligi u zadnjih nekoliko godina. No unatoč tome, trener Hajduka Valdas Dambrauskas bio je optimističan na presici uoči utakmice.

Villarreal je posljednji trening i press konferenciju odradio u svome kampu, a Hajduk u Valenciji, na stadionu gdje će se igrati utakmica.

Je li ovo najveća utakmica u vašoj karijeri?

- Vjerojatno jeste, ako gledate rezultate Villarreal je jedan od četiri najvećih klubova u Europi i najveći izazov s kojim ćemo se susresti.

Kakva su vaša očekivanja nakon poraza i brojnih kritika nakon Maksimira?

- Ne slušam kritike, moj posao je da idem dalje i fokusiran se na nove izazove. Očekujem da igramo hrabro, da se borimo i damo 100% i da pokažemo svoju najbolju stranu. Znamo da možemo igrati dobar nogomet i nadam se da ćemo sutra svi dati 100%. Ako svi daju sve, rezultat dođe sam od sebe.

Koji koncept očekujete od Villarreala i što mislite o Unai Emery kao treneru?

- On je jedan od najboljih trenera na svijetu, pratio sam njegovu karijeru u svim klubovima, pa i u Villarrealu. Oni igraju 4-4-2, usko između linija, kad napadaju igraju po dubini, bit će dosta izazova jer mi u Hrvatskoj ne igramo često s takvim suparnicima. Ne gledamo na ovu utakmicu kao na utakmicu s pritiskom, nego kao priliku i izazov. Oni su skuplji, igrali su završnicu Lige prvaka, protiv najboljih u domaćoj ligi i ako moji igrači daju sve od sebe već samo to je velika stvar. Što se tiče postavke, vidjet ćemo koliko će mijenjati u odnosu na Valladolid. Očekujem ih u 4-4-2 kao i tada, dobro smo ih skautirali i znamo sve o njihovim igračima i koje igrače moramo paziti, koje neutralizirati...

Što bi bio rezultat koji bi vas zadovoljio, bi li bili zadovoljni remijem ili minimalnim porazom?

- Odgovor leži u vašem pitanju, pobjeda bi bila najbolja. Idemo na teren, idemo biti hrabri, igrati jedna za drugog, provesti plan, a rezultat će doći kao plod svega navedenoga.

U kakvom su stanju Nikola Kalinić i Marco Fossati?

- Marco je trenirao dva dana prije puta, danas će trenirati i vidjet ćemo koliko je on spreman, ali ne od početka. Kalinić je igrao 15 minuta u Zagrebu, ali mu treba vremena nakon mjesec dana pauze.

Na press konferenciji je uz Dambrauskasa bio i Filip Krovinović koga su španjolske kolege upitale za mišljenje o Daniju Pareju.

- Svi znamo kakav je to igrač, puni respekt njemu, ali mi smo fokusirani samo na nas i na našu momčad, i to je to.

Koliko ste se uspjeli oporaviti nakon utakmice u Zagrebu, je li moral na visini?

-. Nije bilo lako izgubiti od Dinama s takvim rezultatom, ali mi smo profesionalci i moramo se vratiti u optimalno stanje. Pričali smo, spremni smo, profesionalci imaju puno utakmica u malo vremena, i mi smo profesionalci i moramo se spremati za svaku novu utakmicu, i jedva ih čekamo.

Gdje je sutra ključ uspjeha, u kojem dijelu terena?

- Ne znam, vidjet ćemo sutra kad završi utakmica gdje se presudila. Ne smatram da će sutra biti samo u sredini terena, možda će napad ili obrana biti najvažniji. Moramo biti na visini zadatka svih 11, kao i zamjene, moramo biti hladne glave i uživati u sutrašnjoj utakmici.

S kojom utakmicom u karijeri možeš usporediti ovaj susret?

- Odigrao sam puno velikih utakmica, imao sam sreću da sam igrao velike derbije u Engleskoj, Portugalu, Hrvatskoj i ne bih ih uspoređivao. Prvi put nam je da igramo s Villarrealom, velika je to čast i tako se treba i ponašati na terenu.

Mnogi analitičari i kladioničari njih proglašavaju favoritima?

- To je njihovo mišljenje, ali svi mi znamo tko je Villarreal, koliko su daleko dogurali u Ligi prvaka prošle godine, zbog čega su i bili malo lošiji u prvenstvu pa su sada u Konferencijskoj ligi. Oni su jedna od top 4-5 momčadi u Španjolskoj i jedna od top 10 u Europi, totalni respekt njima, ali fokus je samo na nas i našu momčad.

Sutra nemate što izgubiti?

- Možda da, možda ne, smatram da svaku utakmicu moraš ući 100%, bio favorit ili ne, ne smiješ nikad podcijeniti suparnika. Svaka utakmica je novi izazov i prema tome se treba znati odnositi, ni podcijeniti ni precijeniti suparnika.

