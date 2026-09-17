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NAKON REMIJA

Trener Hapoela: Ne sjećam se da je izraelska momčad ovako dominirala u Europi!

Piše Domagoj Vugrinović,
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Trener Hapoela: Ne sjećam se da je izraelska momčad ovako dominirala u Europi!
Foto: Dusan Milenkovic
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Iz ove utakmice možemo izvući samopouzdanje. Ponekad mi igrači ne vjeruju potpuno kada im govorim određene stvari, ali onda dođe ovakva utakmica i vide da možemo dominirati, istaknuo je Kozuch

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Dinamo je u prvom kolu Europske lige remizirao s Hapoel Beer Shevom 0-0. "Modri" su nešto bolje ušli u susret i stvorili nekoliko opasnih pokušaja, no sredinom prvog poluvremena domaćini su preuzeli inicijativu. Dinamo do kraja utakmice nije uspio pronaći odgovor na njihovu igru. Mario Kovačević pokušao je izmjenama prodrmati momčad u drugom poluvremenu, no Izraelci su u nekoliko navrata bili blizu gola. Zagrepčane je ponovno spašavao Dominik Kotarski.

Ran Kozuch, trener Hapoel Beer Sheve, nakon utakmice izrazio je žaljenje zbog ispuštena dva boda.

- Šteta, odigrali smo odličnu utakmicu, ali trebali smo donositi bolje odluke. Prije svega mislim na situacije unutar kaznenog prostora jer smo dolazili u prilike iz kojih naši igrači inače zabijaju. Travnjak nam je malo otežao posao, igrači su se žalili na njega, ali bilo je i taktičkih stvari koje smo trebali bolje odraditi - kazao je.

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Foto: Dusan Milenkovic

Hapoel je u Rumunjsku stigao bez nekoliko standardnih prvotimaca, no njihov se izostanak nije previše osjetio.

- Igrači pokazuju da donosimo ispravne odluke jer je svatko tko je dobio priliku dao svoj doprinos. Za Niva smo znali da može igrati na toj poziciji, a Forson je danas pokazao novi iskorak. Vidjeli smo naznake onoga što nam može ponuditi: dobar dribling, kvalitetno donošenje odluka i udarce prema golu.

- Iz ove utakmice možemo izvući samopouzdanje. Ne sjećam se ovakve dominacije izraelske momčadi u Europskoj ligi, pogotovo protiv kluba poput zagrebačkog Dinama. Ponekad mi igrači ne vjeruju potpuno kada im govorim određene stvari, ali onda dođe ovakva utakmica i vide da možemo dominirati čak i protiv klubova ove razine - zaključio je.

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